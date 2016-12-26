أبو جرة يرد على حمس وولد عباس ويكشف.. زيارتي للأفلان شخصية
خرج الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن صمته، بعد الضجة التي أعقبت زيارته الى المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ولقائه مع أمين عام الأفلان جمال ولد عباس.
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