

إضراب التجار بداية 2017 مجرد إشاعة نفت اليوم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الاضراب اللذي كثر الحديث عنه في بداية 2017 ،واكدت انه مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية. وأضافت الجمعية في



أبو جرة يرد على حمس وولد عباس ويكشف.. زيارتي للأفلان شخصية خرج الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني عن صمته، بعد الضجة التي أعقبت زيارته الى المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني ولقائه مع



تنظم يوم تحسيسي حول السلامة و الوقاية المرورية قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتنظيم يوم تحسيسي وتوعوي على مستوى ساحة أول نوفمبر المحاذية لمقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش أين تم من خلاله إقامة



تدمير مخبأ للإرهابيين بتيبازة إثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام جنوب بلدية مناصر بولاية تيبازة الناحية العسكرية الاولى تمكنت الجيش الوطني الشعبي يوم آمس من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 14



نواب الشعب ينتقدون قانون الجمارك آثناء عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع لقانون الجمارك ،اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني، وجه نواب المجلس انتقادات لهذه المؤسسة ، أين اعتبر زقاد



تبون: سنطوي ملف عدل « 1 » نهائيا نهاية الثلاثي الأول لـ 2017 أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اليوم على خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن ملف عدل "1" سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017



حمس " لا وجود لاي اتصال" بجمال ولد عباس! صرحت حركة مجتمع السلم "حمس" استغرابت تصريح الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بشأن عقده لقاء رسميا مع رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني٬ رئيس



الطيب لوح : وزير العدل يرد على استفسارات اعضاء مجلس الامة اسشتانف صباح الیوم الاثنین بمجلس الامة ، جلسة استماع مع وزير العدل، حافظ الأختام الطیب لوح. وقال لوح في معرض مداخلته أمام أعضاء المجلس، أنه



تنظيم زيارات بيداغوجية للتحسيس بمخاطر المخدرات بالدار البيضاء نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها، وكذا التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 للأمن الوطني. الحملة التحسيسية الأولى تمثلت