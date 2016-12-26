تنظم يوم تحسيسي حول السلامة و الوقاية المرورية





قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتنظيم يوم تحسيسي وتوعوي على مستوى ساحة أول نوفمبر المحاذية لمقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش أين تم من خلاله إقامة معرض صور، عرض الإحصائيات الخاصة بحوادث المرور المسجلة خلال سنة 2016 ومقارنتها بالسنة الماضية، عرض الوسائل الحديثة و التقنية المستعملة في مجال الوقاية من حوادث المرور، مع تنصيب حظيرة للتربية المرورية وورشات للرسم لفائدة الأطفال أين سجلنا إقبال كبير من هذه الفئة رفقة أوليائهم، حيث تم تحسيسهم وتوعيتهم عن ضرورة إحترام إشارات المرور، وهذا بمشاركة كل من مديرية الشبيبة والرياضة لولاية الجزائر، الحماية المدنية، الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، المجتمع المدني. في ذات السياق، نظمت مصالح امن ولاية الجزائر خرجة ميدانية لفائدة مستعملي الطريق العام على مستوى الحواجز الأمنية، أين تم تحسيس و توعية هذه الفئة من السائقين، بضرورة احترام قانون المرور لتفادي تسجيل حوادث المرور، وهذا بمشاركة ممثلي عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، وتأتي هذه المبادرات من قبل مصالح امن ولاية الجزائر، تكريسا لمبدأ الشرطة الجوارية ، وتجسيدا للسياسة الاتصالية للمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تعزيز سبل الاتصال مع مختلف شرائح المجتمع.

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