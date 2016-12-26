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26/12/2016 15:11:00

تدمير مخبأ للإرهابيين بتيبازة


إثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام جنوب بلدية مناصر بولاية تيبازة الناحية العسكرية الاولى  تمكنت الجيش الوطني الشعبي يوم آمس من تدمير مخبأ للإرهابيين  يحتوي على 14 مدفع تقليدي الصنع جاهز للتفجير ومقذوفتي (2) هاون 120 ملم بلواحقهما و 27 أنبوب معدني غير مهيأ.

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