

تنظم يوم تحسيسي حول السلامة و الوقاية المرورية قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بتنظيم يوم تحسيسي وتوعوي على مستوى ساحة أول نوفمبر المحاذية لمقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش أين تم من خلاله



تدمير مخبأ للإرهابيين بتيبازة إثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام جنوب بلدية مناصر بولاية تيبازة الناحية العسكرية الاولى تمكنت الجيش الوطني الشعبي يوم آمس من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 14



نواب الشعب ينتقدون قانون الجمارك آثناء عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع لقانون الجمارك ،اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني، وجه نواب المجلس انتقادات لهذه المؤسسة ، أين اعتبر زقاد



تبون: سنطوي ملف عدل « 1 » نهائيا نهاية الثلاثي الأول لـ 2017 أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اليوم على خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن ملف عدل "1" سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017



حمس " لا وجود لاي اتصال" بجمال ولد عباس! صرحت حركة مجتمع السلم "حمس" استغرابت تصريح الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بشأن عقده لقاء رسميا مع رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني٬ رئيس



الطيب لوح : وزير العدل يرد على استفسارات اعضاء مجلس الامة اسشتانف صباح الیوم الاثنین بمجلس الامة ، جلسة استماع مع وزير العدل، حافظ الأختام الطیب لوح. وقال لوح في معرض مداخلته أمام أعضاء المجلس، أنه



تنظيم زيارات بيداغوجية للتحسيس بمخاطر المخدرات بالدار البيضاء نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها، وكذا التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 للأمن الوطني. الحملة التحسيسية الأولى تمثلت



رئيس مجـلس الأمـة يستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الباكستانية بالجزائر استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأحد 25 ديسمبر 2016 ، بمقر المجلس ، السيد Imran YAWAR ، سفير



النتائج التي حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل "الإصلاحات العميقة" لرئيس الجمهورية أكد محمد العربي ولد خليفة، في لقاء خصص لتقديم حصيلة الفترة التشريعية السابعة، أن الفضل في تحقيق نتائج الهيئة التشريعية يعود إلى "الإصلاحات العميقة والواسعة" التى بادر