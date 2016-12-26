إثر عملية بحث وتمشيط بجبل بوسمام جنوب بلدية مناصر بولاية تيبازة الناحية العسكرية الاولى تمكنت الجيش الوطني الشعبي يوم آمس من تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على 14 مدفع تقليدي الصنع جاهز للتفجير ومقذوفتي (2) هاون 120 ملم بلواحقهما و 27 أنبوب معدني غير مهيأ.
تدمير مخبأ للإرهابيين بتيبازة
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