نواب الشعب ينتقدون قانون الجمارك





آثناء عرض وزير المالية حاجي بابا عمي لمشروع لقانون الجمارك ،اليوم امام نواب المجلس الشعبي الوطني، وجه نواب المجلس انتقادات لهذه المؤسسة ، أين اعتبر زقاد أن الجمارك الجزائرية أصبحت خطر على الاقتصاد الوطني ،وأنها عبارة عن جمعية أشرار وقطاع الطرق وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نثق فيها لحماية البلاد . وأضاف قائلا أن الجمارك الجزائرية ، عبر مؤسساتها ومنافذها الحدودية هي أكثر القنوات الحكومية فسادا ،مشيرا الى أن اعتراف وزير التجارة بختي بلعايب، بأن شخصا واسع النفوذ استطاع تحدي قرار رفض دخول شحنة ضخمة جلبها من الخارج، كانت تحمل قطع غيار مجهولة المصدر على أنها شحنة مواد غذائية ،وهذا بمساعدة من مصالح وزارة التجارة ومصالح الجمارك ،والتي تمكن بفضلهم من إدخال هذه الشحنة بعد تهديده للمسؤولين بأنه سيدخلها مهما كان الثمن. وانتقد بعض نواب الشعب مشروع قانون الجمارك أين وصف أحد النواب طريقة التفتيش التي يقوم بها أعوان الجمارك بالمهينة وعدم حفظ كرامة المواطن، في حين اعتبر اخر أن الأجر الذي يتلقاه الجمركي والذي لا يتجاوز 30 الف دج.





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