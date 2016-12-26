تبون: سنطوي ملف عدل « 1 » نهائيا نهاية الثلاثي الأول لـ 2017





أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون اليوم على خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن ملف عدل "1" سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017 بتسليم كل مكتتبي هذه الصيغة لسكناتهم ثم يشرع في تسليم ما تبقى من سكنات لصيغة عدل "2". وآضاف آنه تم تسليم 2000 سكن بخنشلة في صيغة عدل "2" ويوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل "1" بشكل نهائي ، ويبقى أكبر انشغال بالنسبة لـ عدل "1" هو ملف العاصمة و وهران وقسنطينة بشكل أقل. وأكد الوزير على أن الضغوطات المالية لن توقف عملية الاسكان وبرنامج "عدل" مستمر بأمر من رئيس الجمهورية ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل "2" مؤكدا بأن ما ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل "1" ، وكل ما تبقى من هذا العدد بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل "2" . وبخصوص ملف السكن الترقوي أوضح تبون أن دائرته الوزارية تطمح في توزيع 8 ألاف سكن إلى غاية فيفري 2017.

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