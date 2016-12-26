الطيب لوح : وزير العدل يرد على استفسارات اعضاء مجلس الامة
اسشتانف صباح الیوم الاثنین بمجلس الامة ، جلسة استماع مع وزير العدل، حافظ الأختام الطیب لوح. وقال لوح في معرض مداخلته أمام أعضاء المجلس، أنه "نسمع بعض الأصوات تقول كذبا أن الرئیس بوتفلیقة لم يحقق شيء في مجال القضاء" وأضاف لوح: "أقول لھؤلاء .. اذھبوا واسألوا المواطن وستجدون الجواب على كل ھذه الادعاءات" ومن جھة أخرى، أشار الوزير إلى أنه "سیتم في 2017 انشاء 7 مجالس قضائیة و 27 محكمة و 6 محاكم ادارية و 3 مراكز للأرشیف القضائي". كما شدد لوج على أن "زمن البیروقراطیة انتھى" وأنه "لا مجال للفساد و الرشوة بفضل برنامج بوتفلیقة لعصرنة القطاع
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