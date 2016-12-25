تنظيم زيارات بيداغوجية للتحسيس بمخاطر المخدرات بالدار البيضاء





نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها، وكذا التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 للأمن الوطني. الحملة التحسيسية الأولى تمثلت في زيارة بيداغوجية قامت بها خلية الإصغاء والنشاط الوقائي لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، حول مخاطر إستهلاك المخدرات و سبل الوقاية من هذه الآفة الخطيرة بالمركب الرياضي الجواري المرسى بالدار البيضاء، أين تم توعية وتحسيسي رياضيي الكراتي بمخاطر الإدمان على المخدرات مع التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 المستحدث للتبليغ عن حالات الإختطاف أو إختفاء الأطفال وحماية الفئات الهشة والضعيفة. أما الحملة التحسيسية الثانية فقد كانت حول التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 للأمن الوطني المخصص لحماية الطفولة والفئات الضعيفة والهشة والتطبيق الجديد ألو شرطة وذلك على مستوى فضاء قصر المعارض الصنوبر البحري تزامنا مع تنظيم الصالون الوطني للإنتاج الجزائري، أين وزعت مطويات في هذا الشأن مع تحسيس الأطفال رفقة أوليائهم على أهمية الرقم الأخضر الجديد الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرفهم للإتصال به في حالة تسجيل أي محاولة إختفاء أو اختطاف أو التواجد في حالة خطر ما.

لتبقى هذه الحملات التحسيسية قائمة لتجسيد مبدأ الجوارية، وإقامة سياسة اتصالية ناجعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني اتجاه المجتمع المدني بمختلف شرائحه، قصد نشر الطمأنينة في أوساطه، و الحفاظ على سلامته المعنوية و الجسمية.

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