رئيس مجـلس الأمـة يستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الباكستانية بالجزائر
استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأحد 25 ديسمبر 2016 ، بمقر المجلس ، السيد Imran YAWAR ، سفير الجمهورية الاسلامية الباكستانية بالجزائر. خلال اللقاء ، تم التطرق للعلاقات الثنائية التاريخية وحرص مسؤولي البلدين على ترقيتها واستعراض جوانب من امكانيات التعاون المتاح في شتى المجالات ، وأهمية بعث ديناميكية جديدة بتفعيل التواصل وتبادل الزيارات على الصعيد البرلماني للمساهمة في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
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