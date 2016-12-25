النتائج التي حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل "الإصلاحات العميقة" لرئيس الجمهورية





أكد محمد العربي ولد خليفة، في لقاء خصص لتقديم حصيلة الفترة التشريعية السابعة، أن الفضل في تحقيق نتائج الهيئة التشريعية يعود إلى "الإصلاحات العميقة والواسعة" التى بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خاصة منذ سنة 2011". وذكر أن من بين هذه الاصلاحات، منع الجمع بين الوظائف وتمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة، معربا عن "اعتزازه" بالمكانة التى حققتها المرأة في مختلف المجالات. وأضاف أن المجلس الشعبي الوطني "مؤسسة وطنية ليست ضد أي طرف كان وهي تعمل مع الجميع"، مؤكدا "عدم وجود أي خلاف" بين البرلمان والحكومة. من جهة أخرى، ركز رئيس المجلس على مكانة المعارضة، معتبرا أن "الدولة التى لديها معارضة قوية تعد قوية". بالمقابل، أعرب ولد خليفة عن "أسفه للنقص المسجل في الثقافة البرلمانية"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات ولقاءات حول الثقافة البرلمانية لفائدة الاعلاميين. وعلى صعيد آخر، تطرق ولد خليفة إلى موضوع الارهاب الذي كانت الجزائر "ضحيته لعدة سنوات وتخلصت منه بفضل وحدة الشعب الجزائري ووقوفه إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في دحر هذه الآفة واستعادة بلادنا لأمنها واستقرارها".

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