الرئيس بوتين يعلن الحداد في روسيا غداالاثنين





صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد 25 ديسمبر أن يوم غد الاثنين سيعلن يوم حداد شامل في روسيا على أرواح ضحايا كارثة "تو-154".وأضاف بوتين أن الكارثة الجوية فوق البحر الأسود ستخضع لتحقيق دقيق، وقال "سيجري تحقيق دقيق حول أسباب الكارثة، وسنقوم بكل ما يلزم لمساعدة أسر الضحايا".وأضاف بوتين في حديث مشترك مع نظيره الكازخستاني نور سلطان نزاربايف في سان بطرسبورغ لقناة "روسيا-24": "تم تكليف الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق يترأسها وزير المواصلات".وكرر الرئيس تعازيه لأقارب الضحايا.من جانبه، أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف أنه شخصيا ومواطني بلاده يشاطرون الشعب الروسي حزنه، وأن الشعب الكازاخستاني يقف جنبا إلى جنب مع روسيا في وجه هذه الكارثة، مضيفا أن نتائج التحقيق ستبيّن كل شيء، لكنها لا تعيد الفقيدين إلى الحياة.

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