الشروع في ترميم البنايات بسكيكدة:بتخصيص 1,5 مليار دج





يعد مشروع إعادة تأهيل و ترميم النسيج الحضري العتيق بمدينة سكيكدة من أهم و أكبر المشاريع التنموية المحلية المسجلة برسم سنة 2016 و الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 1,5 مليار د.ج.و قد تم تقسيم أشغال إعادة تأهيل البنايات العتيقة التي تقع في قلب روسيكادا إلى 24 حصة و ذلك بهدف ترميم المباني القديمة للمدينة التاريخية التي يعود جزء كبير منها إلى فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.و قد تم الشروع في عملية الترميم بعد الانتهاء من الدراسة التي أسندت إلى المجمع الجزائري - الإسباني المكون من هيئة الرقابة التقنية للشرق ومكتب الدراسات الإسباني "آكيدوس" الذي اعتمد في دراسته على منوال تلك التي أجراها على البنايات القديمة في مدينة برشلونة (إسبانيا) .حيث اعتمد حسب مسؤوليها على إدخال تقنيات رقمية متطورة للغاية في إعداد الدراسة التقنية على بنايات شارع "الأقواس" مع إعداد تشخيص أولي دقيق لحالة المباني ولدرجة التدهور التي آلت إليها والكشف عن الطريقة التي بنيت بها هذه الأخيرة و عن مدى تقدم تدهور الأساسات والجدران.و قد انتهت الدراسة بإعداد مخطط استهدف أولا حماية السكان والانتقال إلى حماية المباني حيث يرى القائمون على مكتب الدراسات الإسباني بأن التشخيص الباثولوجي للمباني ضروري لتقليص مدة الأشغال و لتقليص كلفة الإنجاز و جعل الأشغال ذات مواصفات عالمية على غرار ما جرى في دول أوروبية عديدة لها مباني قديمة.ولإنجاح هذه العملية التي توليها الحكومة أهمية قصوى فقد تم الاستعانة بالخبرات التقنية التي أنجزت في التسعينيات وفي سنتي 2007 و2011 من أجل الوصول إلى تشخيص دقيق لحالة البنايات القديمة للشارع الرئيسي لسكيكدة وللمدينة القديمة ككل.

عدد القراءات 23 مرة | قراءات اليوم 23 مرة