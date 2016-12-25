

تنظيم زيارات بيداغوجية للتحسيس بمخاطر المخدرات بالدار البيضاء نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها، وكذا التعريف بالرقم الأخضر الجديد 104 للأمن الوطني. الحملة التحسيسية الأولى تمثلت



رئيس مجـلس الأمـة يستقبل سفير الجمهورية الاسلامية الباكستانية بالجزائر استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأحد 25 ديسمبر 2016 ، بمقر المجلس ، السيد Imran YAWAR ، سفير



النتائج التي حققتها الهيئة التشريعية جاءت بفضل "الإصلاحات العميقة" لرئيس الجمهورية أكد محمد العربي ولد خليفة، في لقاء خصص لتقديم حصيلة الفترة التشريعية السابعة، أن الفضل في تحقيق نتائج الهيئة التشريعية يعود إلى "الإصلاحات العميقة والواسعة" التى بادر



الرئيس بوتين يعلن الحداد في روسيا غداالاثنين صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد 25 ديسمبر أن يوم غد الاثنين سيعلن يوم حداد شامل في روسيا على أرواح ضحايا كارثة "تو-154".وأضاف بوتين أن



الشروع في ترميم البنايات بسكيكدة:بتخصيص 1,5 مليار دج يعد مشروع إعادة تأهيل و ترميم النسيج الحضري العتيق بمدينة سكيكدة من أهم و أكبر المشاريع التنموية المحلية المسجلة برسم سنة 2016 و الذي تطلب



وفاة شرطي أثناء أداء مهامه بتمنراست على يد مصاب بأمراض عقلية توفي شرطي أثناء أداء مهامه صبيحة يوم الأحد بتمنراست على يد مصاب بأمراض عقلية, حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها.وأوضح



الجزائر و اليابان تعملان على "تعزيز أكثر" لعلاقاتهما الثنائية صرح نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية لليابان موتوم تاكيساوا عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الجزائر و اليابان



رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج, اليوم في زيارة عمل الى الجزائر تدخل في اطار التشاور بين البلدين. وكان في استقبال



35 جمعية منتظرة في المهرجان الثقافي أهليل بأدرار ينتظر مشاركة 35 جمعية تراثية و فلكلورية في فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ديسمبر