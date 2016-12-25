صرح نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية لليابان موتوم تاكيساوا عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الجزائر و اليابان "تعملان على تعزيز أكثر لعلاقتهما الثنائية خاصة و أن سنة 2017 ستشهد إحياء الذكرى ال55 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية". و في هذا السياق أكد تاكيساوا انه وجه دعوة إلى لعمامرة للقيام بزيارة عمل إلى اليابان خلال شهر فيفري 2017 سيتم خلالها "التطرق إلى مجالات مختلفة لاسيما الاقتصادي و السياسي و الأمني منها".
الجزائر و اليابان تعملان على "تعزيز أكثر" لعلاقاتهما الثنائية
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