شرع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج, اليوم في زيارة عمل الى الجزائر تدخل في اطار التشاور بين البلدين. وكان في استقبال فايز السراج لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي, الوزير الأول, عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وسيتطرق السيد السراج خلال هذه الزيارة الى تطورات الوضع و الجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد. كما ستسمح هذه الزيارة بتجديد موقف الجزائر الثابت الذي يدعم ديناميكية السلم المباشر فيها في هذا البلد و القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا.
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر
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