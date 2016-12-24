الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/12/2016 17:07:00

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي إلى جانب شخصيات ليبيةغدا الاحد في الجزائر


قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية إن الجزائر تسعى من خلال استقبال شخصيات ليبية خلال الأشهر الأخيرة إلى إطلاق حوار مباشر بين مختلف فرقاء الأزمة.وأضاف مساهل في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية  اليوم السبت أن "الجزائر تعمل من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين يسمح لهم باختيار مستقبلهم، كما أنها ترافع (تعمل) من أجل تضافر كل الجهود الدولية لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة".ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات والانتماءات والمناطق في إطار وساطات لحلحلة الأزمة بالتنسيق مع البعثة الأممية هناك بقيادة مارتن كوبلر.ونهاية الشهر الماضي، قام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بزيارة للجزائر دامت يومين بحث خلالهما الوضع في بلده، كما زارها المشير خليفة حفتر الأحد الماضي لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في بلاده.وحسب الوزير الجزائري فإن الجزائر "ستستقبل (يوم غد) الأحد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي إلى جانب شخصيات ليبية أخرى خلال الأسابيع المقبلة".وتعد زيارة السراج الثانية من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر للجزائر؛ حيث سبق أن زارها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لبحث آخر تطورات الوضع في بلاده.ووفق مساهل "هذا البلد الجار يعرف منذ عدة سنوات أزمة خطيرة قد تؤدي إلى انحرافات في حالة غياب مسار (سياسي) شامل حقيقي".وأضاف: "من البديهي أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة باعتبار أن ليبيا بلد جار نتقاسم معه حدودا شاسعة وتاريخا وثقافة وجوارا؛ لذلك تقوم الجزائر منذ مدة بجهود لا تتناقض مع مبادرة الأمم المتحدة؛ حيث تسعى إلى إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".وتعتبر الجزائر التي تربطها حدود برية يقارب طولها 1000 كلم، الوضع في هذا البلد ضمن نطاق أمنها القومي، وتبذل جهودا لحل الأزمة دون إقصاء لأي طرف، وفقا لتصريحات رسمية متواترة.وفي كل اللقاءات مع المسؤولوين والشخصيات الليبية يؤكد الرسميون في الجزائر أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة عبر حوار بين الليبيين أنفسهم والذي من شأنه حفظ وحدة وسيادة هذا البلد.

 

عدد القراءات 4 مرة | قراءات اليوم 4 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي إلى جانب شخصيات ليبيةغدا الاحد في الجزائر

قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية إن الجزائر تسعى من خلال استقبال شخصيات ليبية خلال الأشهر الأخيرة إلى إطلاق حوار مباشر
image

....تونس.. اعتقال خلية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم السبت 24 ديسمبر الأول، القبض على خلية إرهابية من 3 أشخاص على علاقة بالإرهابي، أنيس العامري.وقالت الوزارة في بلاغ لها:
image

السعودية تعتزم الاقتراض من الأسواق العالمية

تخطط السعودية إلى اللجوء لاقتراض حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017 .حيثأعلن محمد التويجري، الأمين العام للجنة المالية
image

5000 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط العام الحالي

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة 23 ديسمبرإن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.وقال المتحدث باسم
image

حملة جني الزيتون على قدم و ساق بالبويرة مع توقع انخفاض في المنتوج

يتوقع فلاحو ولاية البويرة الذين هم حاليا على قدم و ساق لجني محصول الزيتون انخفاضا في إنتاج هذا الموسم مقارنة بالسنوات الفارطة و ذلك في
image

توقيف 1147 متورط في 1037 قضية مخدرات و حمل سلاح مؤخرا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1 و 21 ديسمبر من توقيف 1147 مشتبه فيهم لتورطهم في 1037 قضية تتعلق "بحيازة مخدرات
image

رئيس الجمهورية الصحروية يدشين مقرا جديدا لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الصحراوية

اشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ،على تدشين مقر جديد لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الوطنية بالشهيد الحافظ.وفي تصريح لوسائل
image

الجزائر تنهي سنة 2016 في المرتبة 38 حسب ترتيب الفيفا

  تبقى الجزائر في المركز 38 عالميا ضمن ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لشهر ديسمبر 2016، الذي نشرته الهيئة العالمية اليوم الخميس بموقعها.على المستوى القاري،
image

غيابات مهمة في قائمة المغرب الأولية لأمم إفريقي

أعلن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم،يوم الخميس 22 ديسمبر، عن القائمة الأولية للاعبين، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. وتضم
image

الثلوج تغطي دائرة عين الصفراء شمال الصحراء الجزائرية

لاول مرة ومنذ 40 سنة بالتقريب تغطي الثلوج منطقة عين عين الصفرا، بولاية النعامة  ذات الموقع من الناحية الشمالية الصحراء الجزائرية على طول سلسلة الاطلس
قيم هذا المقال
0