الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
23/12/2016 22:44:00

5000 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط العام الحالي


وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة 23 ديسمبرإن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى 5000 (وفاة) وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة."وأضاف أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ عددا من المهاجرين وانتشل ثماني جثث حتى الآن. ومضى قائلا إن عاملين في المنظمة الدولية للهجرة يتحدثون مع الناجين الذين نقلوا إلى تاباني في إيطاليا.وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 3800 مهاجرا لقوا حتفهم في عرض البحر في العام 2015.من جانبه، قال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن "الزيادة المفزعة" في الوفيات هذا العام ترجع فيما يبدو إلى الطقس السئ والنوعية المتدهورة لمراكب الهجرة المستخدمة من قبل المهربين ومحاولاتهم لتجنب رصدهم.وأضاف "هذه (الأسباب) تشمل إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين في وقت واحد وهو ما يصعب عمل فرق الإنقاذ".وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين.وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 360 ألفا من المهاجرين واللاجئين دخلوا أوروبا عبر البحر حتى 21 ديسمبر 2016 وصل معظمهم عبر اليونان وإيطالي

عدد القراءات 75 مرة | قراءات اليوم 49 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

5000 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط العام الحالي

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة 23 ديسمبرإن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.وقال المتحدث باسم
image

حملة جني الزيتون على قدم و ساق بالبويرة مع توقع انخفاض في المنتوج

يتوقع فلاحو ولاية البويرة الذين هم حاليا على قدم و ساق لجني محصول الزيتون انخفاضا في إنتاج هذا الموسم مقارنة بالسنوات الفارطة و ذلك في
image

توقيف 1147 متورط في 1037 قضية مخدرات و حمل سلاح مؤخرا

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1 و 21 ديسمبر من توقيف 1147 مشتبه فيهم لتورطهم في 1037 قضية تتعلق "بحيازة مخدرات
image

رئيس الجمهورية الصحروية يدشين مقرا جديدا لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الصحراوية

اشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ،على تدشين مقر جديد لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الوطنية بالشهيد الحافظ.وفي تصريح لوسائل
image

الجزائر تنهي سنة 2016 في المرتبة 38 حسب ترتيب الفيفا

  تبقى الجزائر في المركز 38 عالميا ضمن ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لشهر ديسمبر 2016، الذي نشرته الهيئة العالمية اليوم الخميس بموقعها.على المستوى القاري،
image

غيابات مهمة في قائمة المغرب الأولية لأمم إفريقي

أعلن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم،يوم الخميس 22 ديسمبر، عن القائمة الأولية للاعبين، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. وتضم
image

الثلوج تغطي دائرة عين الصفراء شمال الصحراء الجزائرية

لاول مرة ومنذ 40 سنة بالتقريب تغطي الثلوج منطقة عين عين الصفرا، بولاية النعامة  ذات الموقع من الناحية الشمالية الصحراء الجزائرية على طول سلسلة الاطلس
image

سلال يدشن الطبعة 25 لمعرض الانتاج الجزائري

دشن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم آمس بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك فيه أكثر من 400 مؤسسة
image

عبد السلام بوشوارب: قروض غير ربوية بالجزائر

كشف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين. وأكد بوشوارب خلال عرضه مشروع القانون التوجيهي
image

بدوي يشدد على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية بالهضاب العليا والجنوب

   شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالمشرية (ولاية النعامة) على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب
قيم هذا المقال
0