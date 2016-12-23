5000 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط العام الحالي





وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة 23 ديسمبرإن قاربين مكتظين بالركاب انقلبا في مضيق صقلية بين إيطاليا وليبيا.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان "يبدو أن هذين الحادثين معا سيدفعان بإجمالي الأرقام هذا العام إلى 5000 (وفاة) وهو مستوى مرتفع جديد في هذه الأزمة."وأضاف أن خفر السواحل الإيطالي أنقذ عددا من المهاجرين وانتشل ثماني جثث حتى الآن. ومضى قائلا إن عاملين في المنظمة الدولية للهجرة يتحدثون مع الناجين الذين نقلوا إلى تاباني في إيطاليا.وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 3800 مهاجرا لقوا حتفهم في عرض البحر في العام 2015.من جانبه، قال وليام سبيندلر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إن "الزيادة المفزعة" في الوفيات هذا العام ترجع فيما يبدو إلى الطقس السئ والنوعية المتدهورة لمراكب الهجرة المستخدمة من قبل المهربين ومحاولاتهم لتجنب رصدهم.وأضاف "هذه (الأسباب) تشمل إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين في وقت واحد وهو ما يصعب عمل فرق الإنقاذ".وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول فتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين.وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 360 ألفا من المهاجرين واللاجئين دخلوا أوروبا عبر البحر حتى 21 ديسمبر 2016 وصل معظمهم عبر اليونان وإيطالي

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