حملة جني الزيتون على قدم و ساق بالبويرة مع توقع انخفاض في المنتوج





يتوقع فلاحو ولاية البويرة الذين هم حاليا على قدم و ساق لجني محصول الزيتون انخفاضا في إنتاج هذا الموسم مقارنة بالسنوات الفارطة و ذلك في ظل تراجع الأمطار.ومنذ أكثر من 15 يوما شرع الفلاحون في عملية جمع الزيتون و ذلك بالرغم من توقعات في تراجع الإنتاج من طرف بعض الفلاحين "منتوج هذه السنة سيكون منخفضا مقارنة مع السنوات الفارطة و ذلك لأن أشجار الزيتون لم تروى بالقدر الكافي من المياه"يقول السيد أولعيد فلاح على مستوى بلدية العجيبة التي تعرف ببساتينها الكثيرة للزيتون.و بالرغم من ذلك فقد خرجت العديد من العائلات للحقول لجني و جمع الزيتون و هي مهمة جد شاقة غير أنها تتم في أجواء حميمية "نحن في أوج الحملة و لم يتبق لنا سوى 15 يوما لانهائها" يقول صاحب مزرعة زيتون بأصيف أصمد.من جهتهم يتوقع مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية انخفاضا في المنتوج هذه السنة يقدر ب435.659 قنطار من الزيتون و سبعة ملايين من زيت الزيتون حسب الأرقام التي أفد بها مدير القطاع قنون جودي.و تبقى الأرقام جد منخفضة يقول المتحدث مقارنة بالمواسم الفارطة حيث سجل بلوغ 11 مليون لتر من زيت الزيتون عبر الولاية.

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