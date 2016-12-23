توقيف 1147 متورط في 1037 قضية مخدرات و حمل سلاح مؤخرا





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1 و 21 ديسمبر من توقيف 1147 مشتبه فيهم لتورطهم في 1037 قضية تتعلق "بحيازة مخدرات و مؤثرات عقلية و حمل سلاح محظور" حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان صادر عن ذات المصالح. و يتعلق الأمر بتوقيف 202 متورط في 197 قضية "حمل سلاح محظور" و كذا توقيف 945 متورط آخر متابعين في 840 قضية متعلقة "بحيازة مخدرات و مؤثرات عقلية "-حسب ذات المصدر-. و قد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال ذات الفترة من حجز " أزيد من 10 كيلوغرامات من القنب الهندي و 3ر3 غرام من الهرويين و كذا 5200 قرص مهلوس". أما بخصوص مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية عبر شوارع و أحياء العاصمة فقد قامت ذات المصالح في نفس الفترة (من 1 إلى 21 ديسمبر) ب"إحصاء 120 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية أوقف على إثرها 124 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية".

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