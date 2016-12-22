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22/12/2016 16:25:00

رئيس الجمهورية الصحروية يدشين مقرا جديدا لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الصحراوية


اشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ،على تدشين مقر جديد لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الوطنية بالشهيد الحافظ.وفي تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية كما أوضح  الأمين العام للشرطة الوطنية "إن الجهاز يقوم بادوار مختلفة ومهمة ،من بينها  حفظ الأمن العام وتأمين جلسات المحكمات ، وحفظ أمن الطرقات ،بالإضافة إلي القيام بدوريات على مستوي البلديات والأحياء السكنية ،ومهام أخري تدخل ضمن صلاحياتها . 

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