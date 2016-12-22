

رئيس الجمهورية الصحروية يدشين مقرا جديدا لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الصحراوية اشرف اليوم الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ،على تدشين مقر جديد لقوات التدخل التابعة لجهاز الشرطة الوطنية بالشهيد الحافظ.وفي تصريح لوسائل



الجزائر تنهي سنة 2016 في المرتبة 38 حسب ترتيب الفيفا تبقى الجزائر في المركز 38 عالميا ضمن ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) لشهر ديسمبر 2016، الذي نشرته الهيئة العالمية اليوم الخميس بموقعها.على المستوى القاري،



غيابات مهمة في قائمة المغرب الأولية لأمم إفريقي أعلن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم،يوم الخميس 22 ديسمبر، عن القائمة الأولية للاعبين، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. وتضم



الثلوج تغطي دائرة عين الصفراء شمال الصحراء الجزائرية لاول مرة ومنذ 40 سنة بالتقريب تغطي الثلوج منطقة عين عين الصفرا، بولاية النعامة ذات الموقع من الناحية الشمالية الصحراء الجزائرية على طول سلسلة الاطلس



سلال يدشن الطبعة 25 لمعرض الانتاج الجزائري دشن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم آمس بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك فيه أكثر من 400 مؤسسة



عبد السلام بوشوارب: قروض غير ربوية بالجزائر كشف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين. وأكد بوشوارب خلال عرضه مشروع القانون التوجيهي



بدوي يشدد على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية بالهضاب العليا والجنوب شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالمشرية (ولاية النعامة) على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب



أولياء التلاميذ يحدثون فوضى أمام المؤسسات التربوية بعد قرار وزارة التربية أمس القاضي بالشروع في العطلة الشتوية ابتداء من مساء أمس، سجلت أمس صباحا، أمام العديد من المدارس حالات فوضى بعد



عمال المالية يحتجون اليوم أمام وزارة الماليـــــــــــة أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة"السناباب"،عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية اليوم،بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 05 أيام