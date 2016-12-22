غيابات مهمة في قائمة المغرب الأولية لأمم إفريقي







أعلن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم،يوم الخميس 22 ديسمبر، عن القائمة الأولية للاعبين، استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. وتضم القائمة، 26 لاعبا، سيخوضون المعسكر التدريبي في الإمارات، بداية من 27 ديسمبر، على أن تتقلص إلى 23 لاعبا، لخوض كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن أبرز المفاجآت في قائمة رونار، تمثلت في استبعاد كل من المتألق حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي، الذي توج مؤخرا بجائزة أجمل هدف في الدوري الهولندي لعام 2016، وعمر القادوري لاعب نابولي الإيطالي، وأشرف لزعر المحترف في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فيما عاد المهاجم يوسف العربي المحترف في الدوري القطري، بعدما تم استبعاده طوال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه. هذا، وتواجد في القائمة مجموعة من اللاعبين، الذين يلعبون في أندية أوروبية معروفة، أبرزهم عميد الأسود، المهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، سفيان بوفال، نجم ساوتهامبتون الإنجليزي، يونس بلهندة، المتألق مع نيس، متصدر الدوري الفرنسي، إضافة إلى المهدي كارسيلا (غرناطة الاسباني).تجدر الإشارة إلى أن قرعة أمم إفريقيا، أوقعت المغرب في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من منتخب ساحل العاج حامل اللقب، والكونغو الديمقراطية، وتوغو. وتستضيف الغابون بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم، في الفترة الممتدة بين 14 جانفي الثاني والخامس من فيفري2017.

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