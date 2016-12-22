الثلوج تغطي دائرة عين الصفراء شمال الصحراء الجزائرية
لاول مرة ومنذ 40 سنة بالتقريب تغطي الثلوج منطقة عين عين الصفرا، بولاية النعامة ذات الموقع من الناحية الشمالية الصحراء الجزائرية على طول سلسلة الاطلس الصحراوي تساقط كمية من الثلوج كانت بمثابة الخير والنعمة على سكان المنطقة ولاية النعامة خاصة لاسيما الموالين بحيث تعد المنطقة من الجهات السهبية الرعوية تركز اساسا على تربية الماشية . ذُهل الجميع ابتهج لرؤية الثلوج في الصحراء الكبرى لأن هذا الأمر نادر الحدوث، فمن الرائع رؤية الثلوج على الرمال". وحسب المعلومات ويقال أن آخر مرة شوهدت فيها الثلوج في عين الصفرا في عام 1979، وذلك عندما تسببت عاصفة ثلجية دامت حوالي النصف ساعة، بتوقف حركة المرور.
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