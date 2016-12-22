

الثلوج تغطي دائرة عين الصفراء شمال الصحراء الجزائرية لاول مرة ومنذ 40 سنة بالتقريب تغطي الثلوج منطقة عين عين الصفرا، بولاية النعامة ذات الموقع من الناحية الشمالية الصحراء الجزائرية على طول سلسلة الاطلس



سلال يدشن الطبعة 25 لمعرض الانتاج الجزائري دشن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم آمس بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك فيه أكثر من 400 مؤسسة



عبد السلام بوشوارب: قروض غير ربوية بالجزائر كشف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين. وأكد بوشوارب خلال عرضه مشروع القانون التوجيهي



بدوي يشدد على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية بالهضاب العليا والجنوب شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالمشرية (ولاية النعامة) على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب



أولياء التلاميذ يحدثون فوضى أمام المؤسسات التربوية بعد قرار وزارة التربية أمس القاضي بالشروع في العطلة الشتوية ابتداء من مساء أمس، سجلت أمس صباحا، أمام العديد من المدارس حالات فوضى بعد



عمال المالية يحتجون اليوم أمام وزارة الماليـــــــــــة أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة"السناباب"،عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية اليوم،بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 05 أيام



سعدون: "تنشيط المناطق الحدودية" يرمي لمحاربة الأفكار الهدامة · 22 ألف منخرط في الجمعية عبر القطر الوطني أكد القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون، أمس، أن مشروع "



قرار المحكمة الأوروبية يصدم المغرب أصدرت المحكمة الأوروبية، قرارها بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقالت المحكمة أن الاتفاق لن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة بذلك أن الصحراء



ولد خليفة يتحادث مع الوزير الأول الموريتاني تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم أمس الثلاثاء مع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم