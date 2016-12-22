سلال يدشن الطبعة 25 لمعرض الانتاج الجزائري





دشن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم آمس بقصر المعارض (الصنوبر البحري بالعاصمة) الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك فيه أكثر من 400 مؤسسة وطنية من مختلف قطاعات النشاط بما فيها الصناعة العسكرية التي تحضر لأول مرة. وكان الوزير الأول مرفوقا خلال مراسم افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية بعدة أعضاء من الحكومة. ويشهد هذا المعرض الذي ينظم تحت شعار "تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاقتصاد الوطني" مشاركة 420 عارضا وطنيا من بينهم 135 مؤسسة عمومية و 280 مؤسسة خاصة على مساحة قدرها 16.500 م2. وتنشط هذه المؤسسات المشاركة في سبع قطاعات اقتصادية وهي الصناعات الكيميائية والبتروكيماويات, الصناعات الغذائية, الأشغال العمومية, الخدمات, الصناعات المصنعة, الصناعات الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية وكذا الصناعات العسكرية. ويعد هذا المعرض ثاني أكبر تظاهرة يحتضنها قصر المعارض بعد معرض الجزائر الدولي, بمشاركة وزارة الدفاع الوطني لأول مرة من خلال بعض وحداتها الإنتاجية لاسيما في مجال الميكانيك والنسيج وصناعة السفن. ويفتح معرض لانتاج الوطني أبوابه كل يوم من الساعة 11 صباحا إلى غاية السادسة مساء بينما تخصص صبيحة أيام 22, 25 و26 ديسمبر (من 10 صباحا إلى الثانية زوالا) للمهنيين بشكل حصري. وبغرض تشجيع وترقية الانتاج الوطني, وضعت صافكس تحت تصرف العارضين وبشكل مجاني أجنحة مخصصة للبيع الترقوي.

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