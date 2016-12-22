عبد السلام بوشوارب: قروض غير ربوية بالجزائر
كشف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين. وأكد بوشوارب خلال عرضه مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمجلس الأمة، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين، معلنا عن استحداث صناديق الإطلاق تخصص لتمويل وحماية مشاريع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
عدد القراءات 34 مرة | قراءات اليوم 34 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك