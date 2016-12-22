أولياء التلاميذ يحدثون فوضى أمام المؤسسات التربوية





بعد قرار وزارة التربية أمس القاضي بالشروع في العطلة الشتوية ابتداء من مساء أمس، سجلت أمس صباحا، أمام العديد من المدارس حالات فوضى بعد حضور أولياء لم يفهموا جيدا قرار الوزارة، في حين حضر آخرون للمطالبة بكشوف النقاط غير أنه لم يكن لهم ذلك.إعلان بداية العطلة في اليوم ذاته، كان بكل تأكيد سيدفع لحدوث سوء فهم من قبل بعض الأولياء، فحسب شهادات، فان البعض منهم قاموا باصطحاب أبنائهم للمدارس وتركهم أمام أبوابها ظنا منهم أنها ستفتح بعد لحظات كما جرت العادة وغادروا لمناصب عملهم، وهذا بعد أن أساءوا فهم بيان الوزارة، وحتى أن البعض لم يسمع إطلاقا به. وتأسف الكثير من الأولياء من الطريقة التي تم بها إقرار العطلة فتساءل أحدهم أمام مدرسة ابتدائية بحيدرة "كيف يتم إقرار العطلة في نفس اليوم؟ بعض الأولياء يواجهون ظروف خاصة ولا بد لهم من تحضير عطلة أبنائهم لأن الوالدين يعملان". وأمام مدارس أخرى، تشنجت الأعصاب، بعد أن رفضت بعض الإدارات تسليم الكشوف معللة ذلك بعدم جاهزيتها وتم مطالبة الأولياء بالعودة يوم الخميس، في حين أن هؤلاء استشهدوا ببيان الثاني للوزارة الذي أشار أن عملية تسليم الكشوف تبدأ اليوم (الأربعاء) وتستمر ليوم الخميس. وكان رضوخ وزارة التربية لاحتجاجات التلاميذ بعد تقليص مدة العطلة الشتوية، أثار استهجان كل الفاعلين من نقابات ومختصين، كما لقي انتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة أن الوزيرة قدمت قرار تقليص مدة العطلة على أنه جاء كثمرة لعمل خبراء بلغوا نتيجة مفادها أن العطلة الشتوية والعطلة الربيعية لا يجب أن تتعدى 10 أيام، وقالت أن القرار لا رجعة فيه، ليتفاجأ الجميع بقرار أمس. وعلى عكس فضيحة إصلاحات الجيل الثاني، لا تستطيع الوزارة التحجج بوجود خلفيات إيديولوجية لمنتقديها.

وزارة التربية: "السلطات العمومية لبت مطلب التلاميذ"

أكدت وزارة التربية الوطنية, يوم الثلاثاء, أن قرار تمديد العطلة الشتوية جاء "نزولا عند الطلب المعبر عنه من قبل التلاميذ الذين أبدوا الحاجة إلى مدة أطول" لهذه العطلة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "السلطات العمومية أولت أهمية واهتماما خاصا بالطلب المعبر عنه من قبل التلاميذ الذين أبدوا الحاجة إلى مدة أطول للعطلة الشتوية بعد الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2016-2017 , وهو الثلاثي الذي عرف استقرارا نسبيا" . وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن العطلة الشتوية ستمتد من يوم الثلاثاء 20 ديسمبر مساءا إلى غاية يوم الأحد 8 جانفي 2017 صباحا. وأكدت الوزارة أنها "ستتخذ كل الإجراءات الضرورية والكفيلة بضمان أنشطة الدعم لفائدة التلاميذ الراغبين في الإستفادة منها, وهذا خلال الأسبوع من 24 إلى 29 ديسمبر 2016 على مستوى المؤسسات التعليمية". من جهة أخرى, أكدت الوزارة أن "عمليتي تسليم كشوف النقاط ولقاء الأساتذة مع أولياء التلاميذ تبقى مستمرة إلى غاية يوم الخميس 22 ديسمبر 2016".

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