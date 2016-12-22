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22/12/2016 12:35:00

بدوي يشدد على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية بالهضاب العليا والجنوب


 

 شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالمشرية (ولاية النعامة) على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الإجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب.وأكد الوزير لدى معاينة حصة 444 سكن ريفي ببلدية المشرية في إطار المحطة الأولى من الزيارة التفقدية التي شرع فيها إلى هذه الولاية أنه يتعين الإسراع في أشغال تهيئة التجزئات الإجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي ستضم 36.000 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي تقع بالتجزئات الإجتماعية على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار دج .وأشار السيد بدوي إلى ضرورة تدارك التأخر" غير المقبول" في تنفيذ هذه العملية من أجل ضمان المصداقية والتكفل الأفضل بهذا الجانب من خلال الإسراع في التهيئة بما يمكن من التوزيع الفوري لهذه القطع الأرضية على مستحقيها لبناء سكناتهم وكذا تشجيع المواطن للتوجه إلى التجزئات الجديدة.وبخصوص العجز في التهيئة الذي تعاني منه أحياء و تجزئات البناء بولاية النعامة  ألح وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تصنيف هذا العجز للإنطلاق الفوري في أشغال التهيئة حسب الأولويات خاصة وأن صندوق التضامن للجماعات المحلية وفر إمكانيات مالية لدعم التهيئة عبر 323 حي بهذه الولاية.وعاين الوزير حي 444 سكن ريفي بالتجزئة العقارية لحي سيدي مربوح ببلدية المشرية الذي استفاد من غلاف مالي قيمته 230 مليون دج للتهيئة والذي يحتوي على سكنات فردية أنجزت بصفة مجمعة والتي تجاوزت أشغالها نسبة 90 بالمائة، حسب البطاقة التقنية للمشروع .وبذات الموقع وجه السيد بدوي وبشأن برامج السكن بصفة عامة تعليمات من أجل الإسراع في توزيع السكنات التي توجد على وشك استكمال الأشغال لامتصاص الطلب المعبر عنه على السكن بهذه الولاية والمقدر ب 14.000 طلب.كما قدم للوزير عرض حول مشروع حماية مدينة المشرية من الفيضانات الذي ينجز بين سنتي 2013 و 2016 ورصد له مبلغ 1.05 مليار دج ويسجل نسبة تقدم بحدود 87 بالمائة.ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارة العمل ليوم واحد بتفقد مشاريع ومنشآت اجتماعية اقتصادية بعدد من بلديات ولاية النعامة.

 
 
 

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