عمال المالية يحتجون اليوم أمام وزارة الماليـــــــــــة





أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة"السناباب"،عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية اليوم،بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 05 أيام من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري. وأكدت نقابة عمال المالية في بيان لها تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه، أنها لن تتنازل ولن تتراجع عن مطالبها المشروعة مهما كلفها الثمن، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية اليوم،بالإضافة إلى الدخول في إضراب وطني لمدة 05 أيام من 25 إلى 29 ديسمبر الجاري. ودعت الاتحادية جميع منخرطيها على كل المستويات المشاركة بقوة في هذه الوقفة حتى تتحقق المطالب الاجتماعية و المهنية المشروعة و كذا فتح حوار حقيقي وجاد مع ممثليها، وأضاف البيان:"..بالرغم من استعداد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة- السناباب- وجديتها في انتهاج أسلوب الحوار والتشاور كلغة حضارية لحلل مختلف المشاكل العالقة، إلا أنه و للأسف الشديد نجد مصالح وزارة المالية تتنصل كل مرة من وعودها وتقطع كل قنوات الحوار والتشاور"، وأشارت النقابة لإلى وجود ضغوطات و تعسف في الممارسة في حق المندوبين و المنخرطين بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.

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