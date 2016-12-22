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22/12/2016 12:21:00

سعدون: "تنشيط المناطق الحدودية" يرمي لمحاربة الأفكار الهدامة


·      22 ألف منخرط في الجمعية عبر القطر الوطني  

    أكد القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون، أمس، أن مشروع " تنشيط المناطق الحدودية" يرمي لمحاربة الأفكار الهدامة التي تترصد بأنباء الجنوب، بالإضافة إلى القضاء على التهريب عبر الحدود و تجارة المخدرات، معترفا بندرة النشاط الجمعوي بولايات الجنوب. وأوضح مصطفى سعدون خلال ندوة صحفية نشطها بجريدة "المجاهد" بالعاصمة أن تنشيط المناطق الحدودية يرمي لمحاربة المخدرات والأفكار الهدامة، كاشفا عن وجود 22 ألف منخرط في جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية، موضحا أن سياسة الجمعية تكمن في محاربة المخدرات وتكوين الشباب  وحمايتهم من المخاطر، وقال إنهم عرضة لبعض الأطراف التي ترغب في " التخلاط" في الجنوب من خلال إيهامهم أن شباب الجنوب مضطهد. ونفى سعدون  أن يكون لجمعيته طابع سياسي أو هدف التسييس، موضحا بهذا الخصوص:" إطاراتنا الكشفية لما تصل سن الرشد يكون لها حرية الاختيار في اختيار اللون السياسي الذي ترغب فيه شريطة أن يكون ذلك خارج إطار عمل الجمعية". هذا وأكد المسؤول ذاته أن جمعيته تربطها علاقات وطيدة مع هيئات حكومية من خلال العمل الميداني المشترك على غرار وزارة الشباب وزارة التضامن و الدفاع و الداخلية  ووزارة المجاهدين و الجمارك و الدرك و الشرطة و المكتبة الوطنية التي قال إنها تبرعت بـ42 ألف كتاب لصالح الشباب. وفي تقييمه للتجربة التي غاضتها الجمعية "القافلة الأولى والتي كانت في الطارف وتلمسان" حيث أكد أن نسبة نجاحها بلغت 80% وأنها عرفت صدى كبير خاصة وأنها تزامنت و العطلة المدرسية، موضحا أن المرحلة الثالثة للعملية ستكون في العطلة الربيعية  وستخصص للصحراء الكبرى . وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة " تنشيط المناطق الحدودية" ترمي لخلق التعارف و الإخاء بين أبناء الجزائر وترسيخ معاني الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى ترقية العمل الجمعوي في المنطق الحدودية وترقية السياحة التاريخية لدى أبناء الجزائر، هذا وستمس هذه المرحلة من المبادرة 12 ولاية على غرار الطارف تبسة سوق أهراس ،الوادي،ورقلة  و إليزي ، تمنراست أدرار بشار وتندون وغريها للتوسع فيما بعد لتشمل ولايات أخرى.

 

 

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