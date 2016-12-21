قرار المحكمة الأوروبية يصدم المغرب
أصدرت المحكمة الأوروبية، قرارها بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وقالت المحكمة أن الاتفاق لن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة بذلك أن الصحراء الغربية ليست جزء من المغرب. قرار المحكمة الأوروبية يعد ضربة موجعة جديدة للاحتلال المغربي، بحكم أنه يعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء الغربية، وحتى وان أوصت المحكمة بعدم إلغاء اتفاق الشراكة في الميدان الزراعي، فإنها بتأكيدها أن هذا الاتفاق لا يجب أن يطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة، تقر بأن الصحراء الغربية ليست المغرب وأن هذا الأخير يعد بطريقة ضمنية محتلا.
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