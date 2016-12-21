مجلس الأمة يستأنف أشغاله هذا الخميس للتصويت على قانون المؤسسات الصغيرة وطرح أسئلة شفوية
يعقد مجلس الأمة هذاا الخميس جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,تليها جلسة خاصة بطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للمجلس. وتخص الأسئلة الشفوية -حسب المصدر ذاته- قطاعي الأشغال العمومية والنقل والتضامن الوطني وشؤون الأسرة وقضايا المرأة.
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