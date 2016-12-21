مساهل يترأس الوفد الجزائري في الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني حول المسائل الأمنية

يترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري في الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني حول المسائل الأمنية المقررة هذا الخميس بمدريد. و تأتي هذه الدورة الأولى التي سيترأسها مناصفة عن الجانب الاسباني كاتب الدولة للشؤون الخارجية ايغناثيو اييبانيث إمتدادا للمشاورات الثنائية المنتظمة الرفيعة المستوى القائمة بين الجزائر و اسبانيا المرتبطتين بمعاهدة صداقة و حسن جوار و تعاون وقعت بمدريد يوم 8 أكتوبر 2002 من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و رئيس حكومة المملكة الاسبانية السيد خوسي ماريا أزنار", حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و سيتطرق الطرفان بالإضافة إلى المسائل السياسية و الأمنية منها مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة, إلى المواعيد الثنائية المرتقبة منها تحضير الدورة ال7 للاجتماع رفيع المستوى المقرر خلال السداسي الثاني من سنة 2017 بالجزائر العاصمة", يضيف ذات البيان. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن هذا الاجتماع "سيكون أيضا فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا و مالي و الصحراء الغربية و الهجرة".