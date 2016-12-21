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21/12/2016 14:11:00

حملات تحسيسة حول مخاطر تعاطي المخدرات ببراقي


 نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي مادة المخدرات، وكذا الاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية، تم من خلالها ترشيد وتحسيس الطلبة في ذات الشأن. الحملة التحسيسية الأولى قامت بها مصالح امن المقاطعة الإدارية ببراقي لفائدة تلاميذ ثانوية طارق ابن زياد، تمحورت حول أخطار تعاطي مادة المخدرات، حيث تم عرض شروحات وافية لتحسيسهم  حول هذه الآفة الخطيرة التي تنخر الجسم، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول طرق العلاج من الإدمان عليها. الحملة التحسيسية الثانية أنجزتها مصالح امن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، تعلقت بتحسيس 200 طالب متربص بمركز التكوين المهني و التمهين "الشهيد كرار مولود" ببئر خادم، حول الاستخدام السيئ للانترنت، وكذا مخاطر تعاطي المخدرات، تم من خلالها التعريف بآفة المخدرات وبإخطارها الجسيمة و البليغة سواء على المستوى البدني أو المعنوي، كما تم تبيان مخاطر الاستغلال السيئ للشبكة العنكبوتية، مع إظهار المساوئ التي تتخللها وطرق تفاديها. 

فيما تبقى هذه الحملات التحسيسية قائمة لتجسيد مبدأ الجوارية، وإقامة سياسة اتصالية ناجعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني اتجاه المجتمع المدني بمختلف شرائحه، قصد استتباب الأمن ونشر الطمأنينة في أوساطه، و الحفاظ على سلامته المعنوية و الجسمية.

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