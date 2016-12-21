هزة أرضية بقوة 2ر3 بولاية بسكرة
سجلت اليوم الأربعاء على الساعة 8 و 37 صباحا هزة أرضية بولاية بسكرة بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له.و قد حدد مركز الهزة ب 05 كلم جنوب-غرب مزيرعة بذات الولاية، حسب ما أوضحه المصدر ذاته.
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