

ولد خليفة يتحادث مع الوزير الأول الموريتاني تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يوم أمس الثلاثاء مع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم



مجلس الأمة يستأنف أشغاله هذا الخميس للتصويت على قانون المؤسسات الصغيرة وطرح أسئلة شفوية يعقد مجلس الأمة هذاا الخميس جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ,تليها جلسة خاصة بطرح أسئلة شفوية على أعضاء



مساهل يترأس الوفد الجزائري في الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني حول المسائل الأمنية يترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري في الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري-الاسباني حول المسائل الأمنية المقررة هذا



حملات تحسيسة حول مخاطر تعاطي المخدرات ببراقي نظمت مصالح امن ولاية الجزائر حملتين تحسيسيتين حول مخاطر تعاطي مادة المخدرات، وكذا الاستخدام السيئ للشبكة العنكبوتية، تم من خلالها ترشيد وتحسيس الطلبة في ذات



الاعتداء على موظف أثناء تأدية المهام بمصلحة الاستعجالات عالجت مصالح امن ولاية الجزائر، قضيتا تعدي بالعنف أثناء تأدية المهام متبوع بتحطيم ملك الدولة وكذا سرقة هاتف نقال شخصي، طالتا (03) موظفين أطباء، وذلك



تمديد العطلة الشتوية: نقابات التربية تصفه ب"غير المدروس" وجمعيات أولياء التلاميذ تشجعه تباينت آراء الشركاء الاجتماعيين بخصوص قرار وزارة التربية الوطنية الصادر يوم آمس والمتعلق بتمديد فترة العطلة الشتوية من 10 أيام إلى 18 يوما، حيث اعتبرته



هزة أرضية بقوة 2ر3 بولاية بسكرة سجلت اليوم الأربعاء على الساعة 8 و 37 صباحا هزة أرضية بولاية بسكرة بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أعلن عنه مركز



انفجار في سوق للألعاب النارية يقتل 29 شخصا في المكسيك قتل 29 شخصا وأصيب 70 آخرون بجروح، الثلاثاء 20 ديسمبر ، بانفجار في سوق للألعاب النارية في ضاحية تولتيبيك القريبة من العاصمة المكسيكية مكسيكو. وقال



شهران من معركة الموصل: العملية العسكرية تتباطأ والأزمة الإنسانية تتفاقم مع انطلاق معركة استعادة الموصل (شمال) من تنظيم الدولة، قبل شهرين، تعهدت الحكومة العراقية بتحرير المدينة الأكبر، التي يسيطر عليها التنظيم في العراق، قبل نهاية