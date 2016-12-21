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21/12/2016 11:52:00

والي تيسمسيلت يتفقد عدة مشاريع أبرزها التابعة إلى قطاع التربية والتعليم


 تفقد والي تيسمسيلت مساء أول أمس  الاثنين في زيارة لم تكن مبرمجة عدة مشاريع أبرزها التابعة إلى قطاع التربية والتعليم خاصة وان القطاع بدأ يشتد خناقه في السنوات الأخيرة بعض تضاؤل الهياكل المنجزة لأنها جلها لا تزال تتراوح مكانها حيث أعطى تعليمات فورية لا تقبل النقاش بان الموسم الدراسي ستفتح مهما كان الأمر . وأكد على جميع المشاريع التابعة للقطاع خاصة تلك الوشيكة على الانتهاء فيما أكد على تسهيل الأمور من قبل كل المعنيين ولا يبقى الإشكال على عاتق المقاول أو مكتب الدراسات أو المديرية الوصية بل يتكاتف الجميع للدفع بتحقيق إنهاء المشاريع قائلا لترك الماضي بعيد لابد من إعادة النفس للمشاريع التنموية . كما تفقد أيضا محطة نقل المسافرين وهنا تعهد أمام المقاولين ومديرية النقل بان المحطة ستكون جاهزة قبل احتفالات 5جويلة وسيشرف على تدشينها يقول والي الولاية وزير النقل وعليه لابد من زيادة رتم العمل بهدف تحقيق الوعد قبل أوانه أي مهلة ستة أشهر كافية للانتهاء من المشروع الذي يعد بمثابة احد أهم المشاريع بالولاية بالرغم مما عرفه من تأخر ومشاكل كبيرة مما أبقاه على تجاوز أيامه المعدودة هذا ويتوقع أن يقوما غدا الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى كل من سيدي عابد والمعاصم وعماري لتفقد المشاريع والإطلاع على النقائص الكبيرة التي تعرفها تلك البلديات لاسيما الطرق وتأخر انجاز المشاريع وغاز المدينة علاوة على الاهتمام الكبير لصالح الشباب في تلك المناطق النائية .فيما يرى مراقبون أن مجهودات والي الولاية يستغلها بعض المدعوين لأغراض حملة انتخابية سابقة لأوانها إلا أن المواطن يدرك حق الإدراك بان والي الولاية يطبق برنامج رئيس الجمهورية وينفذ تعليمات الرئاسة وحسب مصادر تسربت إلينا أن هناك وعود لرفع التجميد على بغض المشاريع المهمة خاصة تلك التي تخدم المواطن وفي صالحه.

 

 

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