

والي تيسمسيلت يتفقد عدة مشاريع أبرزها التابعة إلى قطاع التربية والتعليم تفقد والي تيسمسيلت مساء أول أمس الاثنين في زيارة لم تكن مبرمجة عدة مشاريع أبرزها التابعة إلى قطاع التربية والتعليم خاصة وان القطاع بدأ يشتد



فتح معبر حدودي مع موريتانيا لمضاعفة المبادلات التجارية مستقبلا أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم العمل على فتح معبر حدودي مع موريتانيا مستقبلا لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة



وزارة الشؤون الخارجية تؤكد عدم وجود أي ضحية جزائرية في اعتداء برلين أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الاعتداء الذي استهدف ليلة الاثنين سوقا خاصا باحتفالات نهاية السنة ببرلين لم يسفر



"التحالف الاندماجي" يوحِّد الإسلاميين اجتمع الإسلاميون على خط واحد "التحالف الاندماجي" حيث رسم معالمه كل من حزبي النهضة و العدالة والتنمية من خلال مبادرة " النهضة التاريخية"، وتميز حفل التوقيع على الاندماج حضور الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي دعا للم الشمل، وينتظر أن يلتحق بالمبادرة كل من حزب جبهة التغيير و البناء الوطني.



حول التعاون الجزائري-الموريتاني، سلال : "ما تم تحقيقه إلى حد الآن جد ايجابي" أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن ما تم تحقيقه إلى حد الآن في مجال التعاون بين الجزائر وموريتانيا "جد ايجابي". وأوضح



اثر اغتيال السفير الروسي بتركيا: الرئيس بوتفليقة يعزي نظيره فلاديمير بوتين بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تعزية إلى نظيره الروسي, فلاديمير بوتين, على إثر اغتيال سفير بلاده بتركيا وصف فيها هذا الفعل ب"العمل الشنيع



اللواء عبد الغني هامل في زيارة عمل الى الصين ابتداءا من اليوم. يقوم المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على رأس وفد هام من إطارات الأمن الوطني ابتداءا من اليوم بزيارة عمل إلى جمهورية الصين



قانون التقاعد: التعديلات الجديدة "مكسب هام" للحفاظ على حقوق المتقاعدين إعتبر معظم أعضاء مجلس الأمة اليوم، أن التعديلات الجديدة التى وردت في مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تعد "مكسبا هاما" لضمان ديمومة هذا النظام والحفاظ على



الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران في سياق الزيارات التفقدية والعملية إلى مختلف النواحي العسكرية، وفي إطار المتابعة الميدانية للمشاريع المبرمجة في مخطط تطوير القوات، وحرصا منه على حضور والإشراف على