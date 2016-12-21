وزارة الشؤون الخارجية تؤكد عدم وجود أي ضحية جزائرية في اعتداء برلين
أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن الاعتداء الذي استهدف ليلة الاثنين سوقا خاصا باحتفالات نهاية السنة ببرلين لم يسفر عنه أي "ضحية جزائرية". و في تصريح له أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية انه "حسب المعلومات الأولية المستقاة من سفارتنا في برلين فإنه لم تسجل أي ضحية جزائرية لحد الآن في اعتداء برلين الذي استهدف سوقا لاحتفالات نهاية السنة ببرلين". و أضاف عبد العزيز بن علي شريف أن سفارة الجزائر ببرلين "في اتصال دائم مع السلطات الألمانية لمتابعة تطور الوضع على اثر هذا الاعتداء".
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