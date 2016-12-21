"التحالف الاندماجي" يوحِّد الإسلاميين





اجتمع الإسلاميون على خط واحد "التحالف الاندماجي" حيث رسم معالمه كل من حزبي النهضة و العدالة والتنمية من خلال مبادرة " النهضة التاريخية"، وتميز حفل التوقيع على الاندماج حضور الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي دعا للم الشمل، وينتظر أن يلتحق بالمبادرة كل من حزب جبهة التغيير و البناء الوطني.

إعداد : خديجة قدوار

جاب الله: "تفرق التيار الإسلامي قزمه"





أقر رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله،أمس، بأن تفرق التيار الإسلامي قزمه وأضعفه، موضحا أن مشروع النهضة التاريخية لا يهدد أي طرف ولا يشكل خطرا على أحد، داعيا حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني للالتحاق بهذه المبادرة. وأوضح رئيس جبهة العدالة والتنمية خلال ندوة الإعلان عن التحالف الاندماجي الذي جمع حزبه بحركة النهضة بالقول:" كم تمنيت أن ينعقد هذا الاجتماع بكل مفردات التيار الإسلامي الوسطي"، داعيا بهذا الخصوص حركة مجتمع السلم التي يتزعمها عبد الرزاق مقري وحركة البناء الوطني الذي يرأسها مصطفى بالمهدي للالتحاق بهذه المبادرة في قوله:" إننا جميعا أبناء مدرسة واحدة وأهداف واحدة"، مؤكدا:" أيادينا ممدودة للبناء والتغيير وحمس وأرجوا أن لا يعرضوا عنها وأن يمدوا أيديهم جميعا". وأكد جاب الله أن هذا الموقف الموحد - النهضة التاريخية- يفتح الأعين عن الخير والمعروف للتعاون من أجل نصرة الإسلام و الجزائر، وأضاف:" أعتقد أن المتآمرين على الإسلام وعلى الجزائر كثيرون"، موضحا أن مشروع النهضة التاريخية لا يهدد أي طرف ولا يشكل خطرا على أحد، وأضاف:" المنافسات ندخلها بضوابطنا الشرعية". وأقر المسؤول الأول على رأس العدالة و التنمية أن تفرق التيار الإسلامي قزمه وأضعفه، موضحا أنه لم يستفد من التفرقة إلا الخصوم وأعداء التيار الإسلامي، مؤكدا أن مرحلة الانفتاح السياسي زادت من تشتيت الشمل وأفسدت النفوس، وقال :" لا شيء يفيد المناضل ويوفقه في نضاله مثل تحقيق مشروعه الذي يتم من خلال وحدته "، وأفاد جاب الله أن مبادرة التحالف الاندماجي ستتطور لتتحقق لبنة شاملة ..في هذا المشروع لا إكراه على أي موقف من المواقف.

بن خلاف: التفرقة بين الأحزاب الاسلامية .. عــــــــــــــار

أكد رئيس الكتلة البرلمانية ورئيس لجنة التنسيق بجهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، أن التفرقة بين الأحزاب الإسلامية والانقسام عار، موضحا أن التحالف الإستراتيجي هو عمل مشترك لأبناء المدرسة الواحدة. وأضاف بن خلاف في كلمة ألقاها خلال ندوة الإعلان عن التحالف الاندماجي بالقول:" ..التحالف الإستراتيجي هو عمل مشترك ونعمل لتعميم هذه التجربة باعتبار أننا أبناء مدرسة واحدة"، موضحا أن النهضة التاريخية هي ثمرة عمل متواصلة من خلال الذين سبقونا ومهدوا الطريق لنا "، مؤكدا أن الاستعداد التام للتنازل ليتحقق التحالف الإستراتيجي"، مستطردا:" وضعنا لجنة لتحديد الإطار و الرؤى وخرجنا بمبادرة ". وأكد بن خلاف أن المبادرة لن تعود للماضي كي لا يضيع المستقبل في إشارة منه لتكتل الجزائر الخضراء الذي جمع الأحزاب الإسلامية، وقال بن خلاف إنه من العار التفرقة والانقسام.

"هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"

أفاد رئيس لجنة التنسيق بحركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، أن مشروع " النهضة التاريخية" أو "التحالف الاندماجي" يرمي لتجاوز التشرذم و الانقسام وإعادة الاعتبار للتيار الإسلامي، موضحا أن المبادرة ولدت وسط ساحة سياسية متردية. وأكد ربيعي خلال ندوة الإعلان عن التحالف الاندماجي أن المبادرة ولدت وسط ساحة سياسية متردية، وأضاف:"..إخوان أصابهم الانقسام داخل أحزاب فثمونها"، في إشارة منه لمصطفى بالمهدي رئيس حركة البناء الوطني و أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم اللذان حضرا مراسيم التوقيع على التحالف وثمنا المبادرة، وقال إن المشروع يتجاوز النهضة التاريخية فهو مشروع أمة. وقال فاتح ربيعي إن المشروع جاء لتجاوز التشرذم والانقسام وإعادة الاعتبار للتيار الإسلامي، موضحا أنه يضم أبناء النهضة التاريخية كما أنه استفاد من تجربة التكتل الأخضر، نافيا في الوقت ذاته أن يكون تحالفا انتخابيا " ليس مجرد تحالف انتخابي وأنا شخصيا لا يعنيني الترشح للانتخابات". وأوضح ربيعي:" هذا المشروع انتظرناه طويلا فهذه الخطوة ما كان لها أن تتجسد لولا الجهود الصادقة والمحاولات المتواصلة"، مضيفا بالقول:" من أيقض هذا المشروع هو وفاة أخينا عبد الغفور ومصطفى بوقرة اللذان طالبا بالتوحد في آخر أيامهما".

"التحالف الاندماجي" سيعيد الاعتبار لكل من ساهم في بناء الصرح النهضوي

أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أمس، أن "التحالف الاندماجي" يرمي لإعادة الاعتبار لكل من ساهم في بناء الصرح النهضوي، موضحا أن الواجب السياسي والأخلاقي والشرعي يفرض الارتقاء بالفكر السياسي. وأضاف ذويبي في كلمة ألقاها خلال ندوة الإعلان عن التحالف الاندماجي:" نلتقي اليوم في هذه الاحتفالية التاريخية التي تعد يوما عظيما من أيامنا ومحطة هامة في مسيرتنا ولبنة جديدة تضاف إلى مكتسباتنا وانجازا مشهودا سيكتب التاريخ مآثره بأحرف من ذهب"، مشددا على أهمية وضع الخطط السليمة والخطوات المنهجية، مؤكدا أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي نحن بصده اليوم يندرج ضمن هذه الرؤية التي تستمد شرعيتها من تضحيات الجزائريين ونضالهم المستمر للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب وبتناء الجزائر قوية آمنة مستقرة ومزدهرة وقال ذويبي إن هذه المناسبة ليست لإعادة التاريخ أو الوقوف عند حدود الماضي بقدر ما هي فرصة لبناء المستقبل وإعادة الاعتبار لكل من ساهم في بناء هذا الصرح النهضوي الكبير بإنزال كل فرد منزلته والاعتراف بالفضل لأهله مهما كانت مواقعهم السياسية والتنظيمية، وأضاف:"الأوضاع تعد قدرا محتوما على الجزائر بل يمكن تغييره إلى واقع مشرق يجعل منها دولة قوية ورائدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا شريطة أن تقرأ السلطة هذا الواقع قراءة سياسية صحيحة وتتوفر لديها الإرادة السياسية لتجاوز هذا الوضع المعقد". وأفاد رئيس حركة النهضة أن الجزائر مطالبة اليوم بكل ما تملك من كفاءات وعناصر القوة الثابتة أن تكون رائدة وسباقة في فضائها المغاربي في إشاعة وتكريس الحريات السياسية إعطاء النموذج في الحكم الراشد بكل إبعاده الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، موضحا:" الواجب السياسي والأخلاقي والشرعي يفرض علينا الارتقاء بفكرنا السياسي وممارستنا ومواقفنا لبلورة مشاريع تستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها"، وأضاف:" ..إن تحالفنا هذا مطالب بأن يكون في مستوى هذه الاستحقاقات القادمة وأن يتجاوز كل العقبات والعراقيل القانونية وغيرها بما يؤهله أن يكون رقما مهما في الخارطة السياسية المستقبلية".

سلطاني: السياسة دون التيار الإسلامي تصبح "مَسُوس"

دعا الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أو بجرة سلطاني، أمس، الأحزاب الإسلامية في الجزائر للالتحاق بمبادرة" التحالف الاندماجي" التي جمعت حزب العدالة والتنمية وحركة النهضة، مؤكدا أن الجزائر دون التيار الإسلامي لن تذهب إلى بعيد والسياسة دون التيار الإسلامي تصبح مسوس. وأضاف سلطاني:" الكثير يتهمني بأني لست في التيار الإسلامي"، مؤكدا أن الجزائر دون التيار الإسلامي لن تذهب إلى بعيد و السياسة دون التيار الإسلامي تصبح" مسوس" على حد تعبيره، ووصف الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم "التحالف الاندماجي"، بالقول:" أبناء التيار الإسلامي صمام أمان للوحدة الوطنية". هذا ودعا الرئيس السابق لحركة حمس الإسلاميين للالتحاق بهذه المبادرة:" أدعوا إخوتي في التيار الإسلامي و الشبه إسلامي للالتحاق بهذه المبادرة"، وأضاف سلطاني أنه توجد جدية في الطرح وعمق في النظرة ونوع من التنازل الذي ينهي التنازع، وخاطب جاب الله بالقول:" أنت قلت في 2012 شبت من أجل هذه الخطوة ..يا جاب الله الشيب حكمة"، وقال سلطاني:" أوصي نفسي وإخوتي للعمل لصالح هذا المشروع وليس لصالح أحزابهم فالوحدة لا تتحق دون تنازل.

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