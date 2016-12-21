اثر اغتيال السفير الروسي بتركيا: الرئيس بوتفليقة يعزي نظيره فلاديمير بوتين
بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تعزية إلى نظيره الروسي, فلاديمير بوتين, على إثر اغتيال سفير بلاده بتركيا وصف فيها هذا الفعل ب"العمل الشنيع الفظيع الذي ليس له مبرر". وقال الرئيس بوتفليقة في برقيته : "تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الاغتيال الجبان الذي أودى بحياة الفقيد أندري كارلوف, سفير فيدرالية روسيا في تركيا, الدبلوماسي المحنك صاحب الدور البارز في تحقيق السلم والتعاون والتقريب بين الشعبين الروسي والتركي". وأضاف رئيس قائلا: "وإذ نندد بكل قوة بهذا العمل الشنيع الفظيع الذي ليس له مبرر, أتقدم إليكم, فخامة الرئيس, إثر هذا المصاب, وإلى أسرة الفقيد, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بخالص التعازي وعبارات التعاطف والتضامن". واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: "إن المجموعة الدولية مطالبة اليوم, أكثر من ذي قبل, بتوحيد جهودها من أجل محاربة الإرهاب الدولي. وبهذا الصدد, أؤكد لكم عزم بلادي على ضم جهودها الى جهود المجموعة الدولية في التصدي لهذه الآفة التي تهدد السلم والأمن في العالم".
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