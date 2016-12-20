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20/12/2016 15:01:00

قانون التقاعد: التعديلات الجديدة "مكسب هام" للحفاظ على حقوق المتقاعدين


إعتبر معظم أعضاء مجلس الأمة اليوم، أن التعديلات الجديدة التى وردت في مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تعد "مكسبا هاما" لضمان ديمومة هذا النظام والحفاظ على حقوق المتقاعدين. وفي هذا السياق، أكدت عضو مجلس الأمة عائشة باركي, خلال جلسة المناقشة حول مشروع قانون التقاعد، أن التعديلات الجديدة تعد "مكسبا هاما" في نظام التقاعد لما تتضمنه من اجراءات "تسعى لضمان ديمومته", مشددة في الوقت ذاته على أهمية ادراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أصحاب المهن الشاقة. ومن هذا المنظور، دعت الى ضرورة وضع "استراتيجية تتضمن تخصيص حملات اعلامية توعوية وتحسيسية حول مختلف القرارات أو مشاريع القوانين وذلك قبل عرضها أو دراستها قصد ضمان التوضيحات اللازمة حولها وبغية تفادي الفهم الخاطئ لها". بدوره، أكد عضو المجلس بوعمامة عباس أن التعديلات التى تم ادراجها في مشروع القانون "جاءت للحفاظ على حقوق المتقاعدين وتسوية وضعية كانت صالحة في ظرف استثنائي سابق. وفي ذات السياق, أبرز عضو المجلس محمود قيساوي أن التعديلات التى ادرجت ضمن مشروع هذا القانون "جاءت لتثمن مكتسبات العمال عن طريق تطوير نوعية أداءات صندوق التقاعد وتقويتها بالحفاظ على توازناته المالية قصد ضمان ديمومته".  وثمن أعضاء مجلس الأمة التعديل الذي اقترحته الحكومة على مشروع هذا القانون بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تسمح للعمال الذين أتموا مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة ويبلغون 58 سنة في 2017 و 59 سنة في 2018 للاستفادة من التقاعد بطلب منهم. واعتبروا أن هذا التعديل جاء في اطار المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه رئيس الجمهورية للطبقة الشغيلة والتكفل بانشغالاتها.

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