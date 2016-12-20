الحماية المدنية تسجل 2427 تدخلا اثر التقلبات الجوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة





بعد تساقط الأمطار المعتبرة الأخيرة سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة على عديد ولايات الوطن أزيد من 2400 تدخل لم تسجل فيها خسائر في الأرواح البشرية كحصيلة أولية .وفي هذا الجانب أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية نسيم البرناوي أن مصالح الحماية المدنية قامت بـ2427 تدخل متعلق بعملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى 5 ولايات وهران وسيدي بلعباس والبليدة وتيبازة وبومرداس.

من جهة أخرى أكد نسيم البرناوي على أن حصيلة حالات الاختناق بالغاز هذه السنة هي الاثقل نوعا، حيث تم تسجيل منذ بداية 2016 وفاة أزيد من 100 شخص واسعاف أكثر من 1300 وآخرين تم انقاذهم من موت محقق. كما دعا المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر لتفادي مثل هذه الاختناقات.

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