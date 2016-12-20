

الفريق أحمد ڤايد صالح في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران في سياق الزيارات التفقدية والعملية إلى مختلف النواحي العسكرية، وفي إطار المتابعة الميدانية للمشاريع المبرمجة في مخطط تطوير القوات، وحرصا منه على حضور والإشراف على



الحماية المدنية تسجل 2427 تدخلا اثر التقلبات الجوية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد تساقط الأمطار المعتبرة الأخيرة سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة على عديد ولايات الوطن أزيد من 2400 تدخل لم تسجل فيها خسائر في



تفاصيل جديدة عن قاتل السفير الروسي في أنقرة كشفت وسائل إعلام تركية أن مولود ميرت الطنطاش، الذي نفذ عملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف، تولى مهمة حراسة مقر السفارة الروسية في أنقرة أثناء مظاهرات أمامها الأسبوع الماضي.



بن غبريط تمدد عطلة الشتاء من اليوم الى غاية 08 جانفي قررت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت تمديد عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2017/2016، حيث نشرت بيان بخصوص التعديل واكدت أن العطلة تبدأ ابتداء من مساء اليوم



الجزائر تدين " بشدة " عملية اغتيال سفير روسيا بتركيا أدانت الجزائر "بشدة" عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا امس، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب"جريمة نكراء" ضد رسول للسلام. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية



تعثر عمليات إجلاء السكان من شرق حلب وإحراق حافلات في الفوعة وكفريا أرجئت حتى أشعار آخر عملية الإجلاء التي كان مقرراً أن تجري الأحد في مدينة حلب، وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في سوريا، وفق ما أفاد «المرصد



بوجمعة طلعي: انتهاء دراسات مشروع ميناء الحمدانية الأسبوع المقبل قام وزير الأشغال العمومية و النقل، بوجمعة طلعي، بزيارة تفقدية يوم الأحد لمخبر الدراسات البحرية بالعاصمة للإطلاع على تقدم الدراسات الخاصة بمشروع الميناء التجاري بالحمدانية



تبون:" المسيلة استفادت من حصة 1900 سكن بالبيع بالإيجار" كشف وزارة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن ولاية المسيلة استفادت كمرحلة أولية من حصة تشمل 1900 سكن البيع بالإيجار برسم البرنامج 230000 وحدة



لعمامرة يعرب عن أمله في أن يتزود الإتحاد الإفريقي بقيادة جديدة أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الإثنين بوهران عن أمله في أن تسفر قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة عن "قيادة مسؤولة