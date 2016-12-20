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20/12/2016 13:20:00

بن غبريط تمدد عطلة الشتاء من اليوم الى غاية 08 جانفي


 قررت  وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت  تمديد عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2017/2016، حيث نشرت  بيان بخصوص التعديل واكدت أن العطلة تبدأ ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 الى غاية يوم الأحد 08 جانفي 2017 صباحا. هذا بعد احتجاجات عارمة في ولايات عديدة.

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