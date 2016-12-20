الجزائر تدين " بشدة " عملية اغتيال سفير روسيا بتركيا





أدانت الجزائر "بشدة" عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا امس، مؤكدة أن الأمر يتعلق ب"جريمة نكراء" ضد رسول للسلام. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي شريف في تصريح له "إننا نندد بشدة بعملية الاغتيال التي وقعت مساء أمس بانقرة بدم بارد ضد سفير الفيدرالية الروسية في تركيا " مؤكدا أنها "جريمة نكراء"ضد رسول للسلام والصداقة و الأخوة بين شعوب وحكومات روسيا وتركيا. وأوضح انه بالاعتداء على حياة دبلوماسي من خلال هذا "العمل الجبان"فان الإرهابيين قد تخطوا خطوط حمراء جديدة في استفزازاتهم واحتقارهم وتجاوزاتهم للقواعد العالمية المحترمة والمعترف بها والتي تقدس الحياة الإنسانية. واكد السيد بن علي التضامن مع العائلة الدبلوماسية والحكومة الفيدرالية الروسية وقدم التعازي لأقارب السفير الروسي معربا عن قناعته بان السلطات التركية سوف تسخر كل إمكانياتها من اجل توقيف ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي. وكان السفير الروسي أندريه كارلوف تعرض أمس لهجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في افتتاح معرض "روسيا بعيون الأتراك" داخل متحف الفنون الحديثة في العاصمة التركية أنقرة.

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