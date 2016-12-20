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20/12/2016 10:32:00

تبون:" المسيلة استفادت من حصة 1900 سكن بالبيع بالإيجار"


كشف وزارة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن ولاية المسيلة استفادت كمرحلة أولية من حصة تشمل 1900 سكن البيع بالإيجار برسم البرنامج 230000 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل 2 لسنة . وأفاد وزير السكن خلال رده على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي حول تأخر انطلاق أشغال مشروع 1500 مسكن بالمسيلة في إطار برنامج عدل 2 لسنة 2013، بالقول :" بموجب ارسالكم المشار إليه في المرجع أعلاه، تفضلتم بطرح سؤال كتابي حول تأخر انطلاق أشغال مشروع 1500 مسكن ببلدية المسيلة في إطار برنامج عدل2 لسنة 2013..يشرفني أن أحيطكم علما أن ولاية مسيلة استفادت كمرحلة أولية من حصة تشمل 1900 سكن البيع بالإيجار برسم البرنامج 230000 وحدة سكنية"،  وفصل  تبون في رده على سؤال عريبي:" 1000 مسكن بالمسيلة تم فسخ الصفقة مع المؤسسة المعنية الهندية" KMC CONSTRUCTION LIMITED" وأنه يتم العمل حاليا على استبدالها، و500 مسكن ببوسعادة أوكلت لمؤسسة جزائرية و الأشغال جارية على مستواها"، وكشف الوزير أن 400 مسكن بسيدي عيسى أوكلت لمؤسسة جزائرية والأشغال جارية على مستواها. وأشار وزير السكن عبد المجيد تبون إلى أن الإدارة المنتدبة للمشروع  التي اسندت لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية المسيلة تم الغائها وبالتالي تم استبدال الديوان بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بصفتها المصلحة المتعاقدة الجديدة بتاريخ 09 نوفمبر 2016 .

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