الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت
استقبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت, الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. وقد سلم وزير شؤون الديوان الأميري رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح. وعقب الاستقبال, صرح المسؤول الكويتي: "سلمت رسالة من أمير دولة الكويت إلى أخيه وصديقه الرئيس بوتفليقة تناولت علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ومجالات عديدة تتصل بالاقتصاد والتنمية, بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الوضع في منطقة الشرق الأوسط". وأكد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وجود "توافق كامل" للرؤى بين البلدين حول هذه المسائل.
عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 14 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك