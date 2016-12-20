

تعثر عمليات إجلاء السكان من شرق حلب وإحراق حافلات في الفوعة وكفريا أرجئت حتى أشعار آخر عملية الإجلاء التي كان مقرراً أن تجري الأحد في مدينة حلب، وبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في سوريا، وفق ما أفاد «المرصد



بوجمعة طلعي: انتهاء دراسات مشروع ميناء الحمدانية الأسبوع المقبل قام وزير الأشغال العمومية و النقل، بوجمعة طلعي، بزيارة تفقدية يوم الأحد لمخبر الدراسات البحرية بالعاصمة للإطلاع على تقدم الدراسات الخاصة بمشروع الميناء التجاري بالحمدانية



تبون:" المسيلة استفادت من حصة 1900 سكن بالبيع بالإيجار" كشف وزارة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن ولاية المسيلة استفادت كمرحلة أولية من حصة تشمل 1900 سكن البيع بالإيجار برسم البرنامج 230000 وحدة



لعمامرة يعرب عن أمله في أن يتزود الإتحاد الإفريقي بقيادة جديدة أعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, يوم الإثنين بوهران عن أمله في أن تسفر قمة الإتحاد الإفريقي المقبلة عن "قيادة مسؤولة



الرئيس بوتفليقة يستقبل وزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت استقبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, وزير شؤون الديوان الأميري لدولة الكويت, الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. وقد سلم وزير شؤون الديوان



"لا تغييرات بامتحان البكالوريا لمادة الفلسفة" أعلن المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية لمادتي العلوم الإسلامية والفلسفة دعاس سيد علي، أمس، من ولاية معسكر أنه لا توجد أية تغييرات جوهرية في امتحان



بن حلي: الدول العربية تنتظر الكثير من الجزائر أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، أن رئاسة الجزائر لمجلس وزراء خارجية العرب بداية مارس 2017 سيكون له الأثر الايجابي في العمل



التوقيع على "التحالف الاندماجي" بين النهضة والعدالة والتنمية..اليوم يتم التوقيع على ما يعرف بـ" التحالف الاندماجي" بين حزبي النهضة والعدالة والتنمية اليوم، حيث توصل الطرفين إلى أرضية اتفاق ترمي لجمع شمل الأحزاب الإسلامية



حجز 195 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان حجزحراس الحدود يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ (195) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي الناحية العسكرية