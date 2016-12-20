"لا تغييرات بامتحان البكالوريا لمادة الفلسفة"





أعلن المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية لمادتي العلوم الإسلامية والفلسفة دعاس سيد علي، أمس، من ولاية معسكر أنه لا توجد أية تغييرات جوهرية في امتحان شهادة البكالوريا المقبل لمادة الفلسفة. وذكر دعاس على هامش افتتاحه أشغال ملتقى وطني لمفتشي مادة الفلسفة أن "التغييرات في امتحان شهادة البكالوريا بالنسبة لمادة الفلسفة لن تكون جوهرية ولن تمس طبيعة الأسئلة مثل المقال الفلسفي و غيرها بل سيتم فقط تقليص عدد الأسئلة".وأضاف أن هذا الملتقى الذي يجمع كل مفتشي مادة الفلسفة على المستوى الوطني و يستمر يومين يدخل ضمن "مساعي وزارة التربية الوطنية لإعادة بناء برنامج مادة الفلسفة بشكل يجعلها منسجمة مع برامج الجيل الثاني و ليس وضع برنامج جديد". وسيخرج اللقاء "بمقترحات تخص ميادين و دروس لمادة الفلسفة توجه للجنة الوطنية للمناهج التي تصيغها بطريقة تربوية وتعيدها إلى الاساتذة لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إقرارها ضمن برنامج رسمي يدرس للتلاميذ"، مشيرا إلى أن "وزارة التربية الوطنية تعمل حاليا على إعادة الاعتبار لهذه المادة لدى التلاميذ وأوليائهم بعد أن ارتبطت لديهم باعتبارها مادة مسقطة في الامتحانات". وتعمل الوزارة أيضا على "إعادة الاعتبار لهذه المادة في وسط المجتمع باعتبارها مادة تشجع الحوار والإقناع الفكري بعيدا عن فرض الرأي و يمكنها أن تساهم في إبعاد الشباب عن التطرف الفكري الذي يؤدي إلى التطرف السلوكي"- يضيف نفس المصدر-وتواصلت أشغال هذا الملتقى الوطني ضمن ورشات تناقش بشكل مستفيض الميادين المعرفية المختلفة والدروس المقترحة لكل ميدان.

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