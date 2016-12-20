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20/12/2016 10:12:00

بن حلي: الدول العربية تنتظر الكثير من الجزائر


أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، أن رئاسة الجزائر لمجلس وزراء خارجية العرب بداية مارس 2017 سيكون له الأثر الايجابي في العمل العربي المشترك. وأفاد بن حلي  في تصريح للإذاعية الوطنية على هامش الملتقى الدولي رفيع المستوى حول السلم والأمن بإفريقيا بوهران  أن كل الدول العربية تنتظر الكثير من رئاسة الجزائر لمجلس وزراء الخارجية العرب ابتداء من شهر مارس المقبل بالنظر إلى أهميتها الإقليمية، بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه في هذا الملتقى خصوصا في حل الأزمات العربية و توحيد الموقف العربي وكذا تفعيل دور الجامعة العربية ومقاربة وجهات النظر إزاء العديد من المسائل الجوهرية للأمة العربية وخارجها خاصة، موضحا:".. جميع بلداننا العربية تتقاسم نفس الهموم والانشغالات على غرار ما يحدث في سوريا وليبيا وغيرهما". واستدل نائب الأمين العام للجامعة العربية بالمناسبة بالتجربة الرائدة للدبلوماسية الجزائرية في حل ومعالجة القضايا والأزمات، وكان بن حلي قد استعرض المحاور التي تطرق إليها خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على غرار الأوضاع التي يشهدها الوطن العربي.

 

 

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