التوقيع على "التحالف الاندماجي" بين النهضة والعدالة والتنمية..اليوم





يتم التوقيع على ما يعرف بـ" التحالف الاندماجي" بين حزبي النهضة والعدالة والتنمية اليوم، حيث توصل الطرفين إلى أرضية اتفاق ترمي لجمع شمل الأحزاب الإسلامية في الجزائر. وتجسدت أفكار حزب النهضة والعدالة والتنمية على مشروع موحد يتمثل في" النهضة التاريخية" من خلال اندماج أكبر حزبين إسلاميين، حيث أكد الطرفان في وقت سابق أن الأبواب مفتوحة لكل التشكيلات السياسية، ويجري اليوم حفل توقيع على محضر التحالف الاندماجي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية بالمعرض الدولي بالمحمدية. ويعود مشروع النهضة التاريخي لسنوات عدة إلى سنة 2008 في مؤتمر النهضة ، ليفتح الملف من جديد ويتكلل بالنجاح حيث خرج الطرفان بأرضية اتفاق للذهاب إلى اندماج آخذين في ذلك كل العوائق التي يمكن أن تكون عثرة في الطريق دون تحقيق المشروع. هذا ويرمي مشروع التحالف- حسب مصادرنا- إلى الذهاب إلى رؤية استراتيجية لترتيب البيت السياسي الإسلامي وتكون النهضة التاريخية أساس هذا العمل ليفتح بعد ذلك المجال لباقي أطياف التيار الإسلامي ومن ثم الذهاب إلى رؤية بعيدة المدى للحفاظ على الدولة الجزائرية من المخططات الخارجية من خلال إيجاد أرضية عمل مشتركة مع باقي الشركاء السياسيين الموجودين في الساحة، وتؤكد الجهة ذاتها أن هذا العمل لا يستهدف محطة انتخابية أو جهة سياسية بعينها.

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