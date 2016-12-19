حجز 195 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان
حجزحراس الحدود يوم آمس بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ (195) كيلوغرام، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالوادي الناحية العسكرية الرابعة ، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(52) قنطار من مادة التبغ. وبعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الجمارك سبعة (07) مهاجرين غير شرعييين من جنسية عربية، فيما تم ضبط عشرة (10) جرارات و(355,3) طن من المواد الغذائية.
عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك