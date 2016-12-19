مجلس الأمة: عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالتقاعد وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غدا الثلاثاء





يستأنف مجلس الأمة غدا الثلاثاء أشغاله في جلسات علنية تخصص لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ومشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان من المجلس. ويتضمن نص القانون المتعلق بالتقاعد، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أحكاما جديدة تنص على الإبقاء على الحد الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة وإلغاء التقاعد النسبي مع إمكانية استفادة المرأة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة. وتم خلال جلسة التصويت في الغرفة السفلى على مشروع القانون إدراج تعديل شفوي، بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ينص على أنه "ودون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2)، يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل".ويتعلق الأمر ب"العامل الذي تجاوز أو يتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و59 سنة في سنة 2018".

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