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19/12/2016 14:16:00

«Brandt الجزائر» تكشف عن تشكيلتها الجديدة من شاشة التلفاز OLED Curved


أعلنت شركة «Brandt الجزائر» فرع مجمع «سيفيتال» عن تشكيلتها الجديدة من شاشات التلفزيون الذكية، وفي هذا الشأن تم الكشف لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط عن شاشة «OLED Curved»، المصنعة بالجزائر، و التي سيشرع في تسويقها بداية من الأسبوع القادم. وأشارت الشركة إلى تزويد تشكيلتها الجديدة بتطبيق «Likoul» الذي يحتوي على برامج كاملة للدعم المدرسي.

أشار المدير العام لـBrandt الجزائر، طاهر بن ناجي، أن صناعة «OLED CURVED » في الجزائر يمثل ثورة بصرية ليس فقط في الجزائر وإنما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال «نحن فخورون بإطلاق أول تلفاز بشاشة «OLED CURVED» بمعايير دولية وتمت صناعته في مصنعنا بسطيف، «مضيفا نحن في نفس الوقت فخورون وسعداء بإطلاق تلفزيونات تتضمن تطبيق «Likoul»  وهو ابتكار جديد وحصري لتلفزيونات براند، الذي هو عبارة عن أرضية للتعليم عن بعد وبعبارة اخرى التكوين على الخط والذي يأتي لدعم العائلات من اجل تربية أطفالها. وأكد ان البرنامج عبارة عن دروس للدعم متوفرة مجانا على كافة تلفزيونات براند للتشكيلات الثلاث الجديدة، SMART TV، وOLED Curved، وUltra Slim TV. موضحا « بكل بساطة يكفي إشعال جهاز التلفاز « Brandt « والاتصال بالأنترنيت من اجل الدخول للتطبيق «Likoul» ومشاهدة بث الفيديو المرغوب فيه».  وتتوفر عبر التطبيق دروس للدعم حسب البرنامج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية للسنة الخامسة ابتدائي حتى الأقسام النهائية (مستوى الباكالوريا)، في فيديوهات ذات نوعية تم إعدادها بالشراكة مع مؤسسة «Likoul»، مع أساتذة يشرحون ويعرضون الدروس ولكن أيضا يقترحون تمارين وحلول من أجل تمكين التلاميذ من المراجعة أمام التلفاز بكل ثقة. وتم إعداد الدروس من طرف أحسن الاساتذة الذين تم اختيارهم بعناية، وتمت مراقبتهم من طرف مفتشين اكفاء للاكاديمية، من اجل الحصول على دروس للدعم من مستوى عالي تكون في متناول تلاميذنا مهما كان مستواهم. و أشار المدير العام لـ Brandt الجزائر، أنه أول تلفاز بشاشة «OLED CURVED» بمعايير دولية وتمت صناعته في مصنع برانت بسطيف، وبهذه المناسبة قدم مسؤولوا العلامة كافة تشكيلة التلفزيونات «براند» لا سيما تشكيلة «OLED Curved»، و«Ultra Slim»، و«Smart TV» و«LED TV». واستعرض ممثلو شركة «Brandt الجزائر»، التي تعد فرعا من فروع مجمع «سفيتال»، التشكيلة التي تضم «OLED Curved»، و« Ultra Slim»، و«Smart TV »وLED TV» » والتي تصبوا إلى أن تحتل مكانة رائدة في السوق الوطنية، إلى جانب عملية التصدير التي شرعت فيها شركة «Brandt» بخصوص آلات الغسيل نحو أوروبا. في حين «تطمح الشركة لاكتساح أسواق أخرى». وقد تمت الإشارة في هذا السياق، إلى أن التطبيقات التي انفردت بها منتجات الشركة تتوافق مع التطور الذي يشهده عالم التكنولوجيا. وبخصوص أسعار الشاشات التلفزيونية الجديدة فضّل المدير العام للشركة تأجيل الإعلان عنها إلى غاية الأسبوع القادم، خلال صالون الإنتاج الوطني المنظم في الفترة الممتدة بين 21 و 27 ديسمبر الجاري بقصر المعارض «صافيكس». في حين أشار ذات المتحدث أن أسعارها تبدأ من 24500 دج، فيما لم يستبعد أن تتأثر بتبعات الرسوم المفروضة في قانون المالية بداية من جانفي الداخل. وذهب إلى التأكيد في سياق ذي صلة، أنه بالإمكان اقتناء منتجات «Brandt» في إطار القروض الاستهلاكية.   وقال المتحدث ان  الانجاز التكنولوجي الذي تقترحه BRANDT اليوم، يتميز بدقة عالية «أش.دي و NDT OLED « بإمكانه عرض مستوى تباين لا منتهي 1/ 10 مليون، بخلفية سوداء عميقة، ونوعية صورة محسنة دون فقدان الإضاءة أو تبعثرها. بالإضافة لهذا، فإن تكنولوجيا «HDR/high dynamic range»، تعيد إظهار الألوان الحقيقية للطبيعة، وتكشف الجمال المطلق للتفاصيل،/ ويتخطي تلفزيون « BRANDT OLED « كثيرا تلفزيون « LED» فيما يخص تمثيل الألوان، بمستوى عرض خالص، وبجودة سينمائية. وبإضافة مجموعة من البيكسل الفرعية البيضاء، بإمكان تعديل كثافة الألوان لكل «بيسكل» على حدى وبقوة اكبر، من اجل جعل الصور أكثر تميزا، والألوان أكثر حضورا ووفرة والتفاصيل أكثر حيوية. الجيل الجديد من الشاشات العضوية « OLED» يتيح عرض الألوان بوضوح اكبر وبدقة فائقة وعمق أسود غير مسبوق، وهذا بفضل تألق وبريق ذاتي للبيكسل، وبتشكيلة واسعة من الألوان، وتباين شاشة غير محدود، وزاوية رؤية جد واسعة، واستجابة لحظية. وخلال الندوة الصحفية، كشف طاهر بن ناجي أن جميع منتجات «Brandt الجزائر»، عبر الفضاءات التجارية، يمكن شراؤها عبر القرض الاستهلاكي من الآن، موضحا أن عدة بنوك شريكة مع «»Brandt الجزائر»، وسيتم العمل على توسيع قاعدة لابتنوك الشريكة في العملية إلى أكبر عدد مكمن.   ^ إكرام.سي

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«Brandt الجزائر» تكشف عن تشكيلتها الجديدة من شاشة التلفاز OLED Curved

أعلنت شركة «Brandt الجزائر» فرع مجمع «سيفيتال» عن تشكيلتها الجديدة من شاشات التلفزيون الذكية، وفي هذا الشأن تم الكشف لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط عن شاشة «OLED Curved»، المصنعة بالجزائر، و التي سيشرع في تسويقها بداية من الأسبوع القادم. وأشارت الشركة إلى تزويد تشكيلتها الجديدة بتطبيق «Likoul» الذي يحتوي على برامج كاملة للدعم المدرسي.
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