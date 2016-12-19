التشديد على أهمية مسألة السلم و الأمن كأولوية للأفارقة في تحقيق التنمية





أكد الشركاء الأفارقة و الدوليون، اليوم بوهران، على الأهمية التي تحظى بها مسألة السلم و الأمن ك"أولوية" بالنسبة للأفارقة من أجل تحقيق أهداف التنمية، مشددين على ضرورة أن تلعب القارة "دورا أكثر فعالية على الصعيد الدولي". وأبرز رؤساء العديد من الوفود المشاركة في أشغال اليوم الثاني من الملتقى الرابع رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا، الجهود التي يقوم بها الإتحاد الإفريقي في مجالي حفظ السلم و الأمن و تعزيزهما من خلال آليات معينة بدعم و مساندة الشركاء الدوليين للقارة. وبهذا الخصوص شدد وزير الشؤون الخارجية التشادي و رئيس المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، أن القارة الإفريقية "يجب أن تلعب دورا أكثر فعالية على الصعيد الدولي" خاصة و أن "الإتحاد الإفريقي لديه الوسائل للقيام بذلك"، مشددا على أن السلم و الأمن يعد من "أبرز الأولويات" بالنسبة للأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن هناك "تحديات هائلة" في القارة السمراء منها السياسية و الاقتصادية و كذلك الأمنية "وهي التحديات التي يجب التركيز عليها، مؤكدا أن "قوة القارة التي تضم أكثر من مليار نسمة تكمن في إتحاد دولها".

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