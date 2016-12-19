الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية: استفادة أكثر من 189700 مستخدم من اجراءات قانون المالية التكميلي 2015





أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام اليوم أن أكثر من 189700 مستخدم منتسب للصندوق استفادوا من الاجراءات الاستثنائية المدرجة في قانون المالية التكميلي 2015. و في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية من أجل تخفيض اسعار نقل المرضى المؤمنين اجتماعيا الى الخارج للعلاج أكد السيد هدام أن "مجموع 189732 مستخدم منتسب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية استفادوا من الاجراءات الاستثنائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015". و من بين العدد الاجمالي للمستخدمين الذين استفادوا من اجراءات قانون المالية التكميلي فان 153867 سددوا اجمالي الاشتراكات الاساسية و استفادوا من الإعفاء من زيادات وغرامات التأخير". و بخصوص المنتسبين الطوعيين الجدد في نظام التأمينات الاجتماعية فان عددهم يقارب 18000 مشترك يمثلون الأشخاص الذين كانوا ينشطون في القطاع الموازي حسب السيد هدام. و تستفيد هذه الفئة من المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي من خدمات التأمين على المرض لفترة انتقالية تقدر ب 3 سنوات اضافة الى دفع اشتراك شهري بقيمة 2160 دج قصد الاستفادة بعدها من حقوق التقاعد بعد ادماجهم في القطاع الرسمي حسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي. و بهذه المناسبة وجه السيد هدام نداء للمستخدمين الى التقرب من مصلحة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بغية الاستفادة من الاجراءات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 قبل انتهاء الاجل يوم 31 ديسمبر 2016.

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